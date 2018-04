Ensenyament no preveu reobrir el grau d'Educació Infantil a Solsona

El departament d'Ensenyament de la Generalitat diu que no té previst obrir el període de preinscripció per al cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil de l'institut Francesc Ribalta de Solsona que el centre reclama. No l'obrirà, segons han explicat fonts del departament, perquè la decisió de suprimir-lo ja no és d'aquest any. El centre diu que hi ha «una quinzena de persones interessades a cursar-lo», segons la directora de l'institut, M. Teresa Pijuan.

El departament d'Ensenyament, però, ha assegurat que el grau com a tal es va tancar el curs 2014-2015. I, en aquest sentit, fonts del departament asseguren que «no s'ha suprimit enguany, ja no s'oferia. Es va tancar durant el curs 2014-2015». L'únic cicle formatiu que s'ha ofert el darrer any ha estat el segon curs del cicle formatiu de grau superior d'Animació Sociocultural, que ja es va començar a tancar per manca de matriculats. Aquesta darrer curs només es va oferir el segon curs perquè no hi havia prou alumnat».

La directora del centre solsoní, en canvi, explica que per no saturar la comarca amb els mateixos estudis cada any, «havíem parlat amb Ensenyament d'anar fent torns rotatius entre cicles formatius de grau superior. És per això que, després dels dos anys d'Animació Sociocultural, volíem tornar a fer el d'Educació Infantil», afegeix M. Teresa Pijuan.

«És cert que en l'últim any d'Educació Infantil no hi havia gaires estudiants, però enguany n'hem buscat i en tenim una quinzena. Només demanem que ens deixin obrir les preinscripcions per veure quanta gent podria fer el cicle», continua Pijuan.

El comunicat que va fer públic a mitja setmana el claustre de professores i professors adverteix que si l'institut es queda sense cap cicle formatiu de grau superior, es produeix una disminució de l'oferta educativa en una comarca «amb una baixa densitat demogràfica i una alta dispersió geogràfica».

El departament d'Ensenyament, per la seva part, ha dit que es tracta de cicles que mouen «un professorat important», i que els estudiants ja «són grans i es poden desplaçar». L'institut solsoní afegeix que el fet d'haver-se de desplaçar per estudiar «no està a l'abast de tothom, ja sigui per motius econòmics, familiars o de transport». El departament de la Generalitat publicarà d'aquí a quinze dies la seva oferta de cicles d'educació postobligatòria.