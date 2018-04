Presenten una cooperativa cultural que vol arrelar els joves al seu territori

Un recorregut pels indrets històrics i gastronòmics més destacats de Solsona va servir, dissabte a la tarda, per presentar la cooperativa cultural i sense ànim de lucre Dinamització Turística Voliacs i el seu projecte d'oferir visites guiades a Solsona i la seva comarca.

Amb l'objectiu de «mostrar un tastet» de les diferents rutes que organitza l'entitat, es va programar un itinerari que va començar a l'oficina de turisme del Consell Comarcal i va acabar, prop de dues hores després, als baixos de Ca l'Aguilar (a la plaça Major) amb la presentació oficial de la cooperativa i una degustació gastronòmica amb productes del Solsonès.

A més a més de les explicacions dels joves membres de Voliacs, la visita va incloure música, teatre i sorpreses per als assistents, una trentena de persones entre les quals destacava l'alcalde de la ciutat, David Rodríguez, i el regidor de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Solsonès, Josep Lluís Caelles.

El president de la cooperativa Voliacs, Albert Colell, va explicar que l'associació neix amb la voluntat «d'ensenyar i divulgar la nostra història perquè la gent se l'estimi tant com ho fem nosaltres» i va afegir que Voliacs té «joventut i vitalitat» per l'edat dels seus integrants (set treballadors als qui cal afegir els col·laboradors) i perquè tots formen «part activa» del teixit associatiu.

Colell va resumir el sentiment de Voliacs com a «orgull solsoní» i va posar en relleu el fet que uns joves elegeixin Solsona «com a opció de futur» davant l'opció cap a la gran ciutat per part de molts dels seus contemporanis.

Després, Ester Vila, també membre de la cooperativa, va presentar el Club Voliacs i va explicar el seu funcionament. Així, i per un preu de 60 euros anuals, els socis de Voliacs gaudeixen de descomptes i avantatges en les activitats organitzades per la cooperativa cultural, com ara una visita gratuïta guiada cada any per compartir amb amics i familiars; invitació exclusiva de totes les activitats noves; el 10% de descompte en totes les activitats o bé la possibilitat de gaudir d'avantatges en altres entitats solsonines amb les quals Voliacs ja està negociant, tot i que Vila va avançar que Òmnium Cultural del Solsonès ja s'havia afegit a la iniciativa.



Ruta amb sorpreses



La sortida guiada de dissabte va començar amb una visita al claustre de la catedral de Solsona, on es va explicar la llegenda del nen que cau dins al pou i en què hi ha la intervenció divina de la Mare de Déu del Claustre; alhora que unes veus gairebé excelses van interpretar a la capella els Goigs de la Verge que expliquen aquesta mateixa llegenda.

Després, la comitiva es va desplaçar al pati gòtic de l'antic hospital Llobera, la seu del Consell Comarcal, on es va poder veure una mostra de les visites teatralitzades. Tot seguit, la visita guiada va continuar amb un recorregut per diversos comerços típics de la ciutat, des d'un establiment que treballa amb vímet fins a comerços amb productes locals que després van servir per a l'àpat de presentació. El projecte que va presentar Voliacs ofereix diverses propostes, amb preus i durades diferents. Per exemple, la visita monumental té una durada de dues hores i un preu de 10 euros; molt diferent de la mitja hora que dura la visita al quarto dels gegants, a un preu de tres euros. També ofereixen la possibilitat de contractar una visita gastronòmica o bé al campanar de la catedral.