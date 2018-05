Olius és el segon municipi del Solsonès a implantar la recollida porta a porta

L'Ajuntament d'Olius ha adjudicat el concurs per la recollida de residus porta a porta a la Fundació Volem Feina per un import aproximat de 72.000 euros. D'aquesta manera, s'ha convertit en el segon municipi del Solsonès a implementar aquest tipus de recollida, després de Sant Llorenç de Morunys, a la vall de Lord. La zona d'actuació serà la de la urbanització del Pi de Sant Just.

En situació d'espera de la fabricació del vehicle per poder portar a terme la recollida, i tot i que la implementació era prevista per al mes d'abril, el sistema començarà a ser efectiu a principi de l'estiu, segons ha informat l'Ajuntament d'Olius. El seu alcalde, Antoni Màrquez, ha explicat que durant el mes de maig i primers de juny es portarà a terme una campanya d'informació i conscienciació per tal que els veïns coneguin tot el que cal saber sobre la recollida porta a porta.



Pagament



Els veïns del Pi de Sant Just veuran canviar el sistema de pagament de la taxa de residus. El pagament per generació (PxG), segons l'Agència Catalana de Residus, es basa a pagar en funció dels residus realment generats i del servei que s'obté. Es tracta de sistemes que permeten calcular els residus generats per cada llar o comerç, la qual cosa comporta que l'import de la taxa varia en funció de la quantitat i tipus de residus generats. Així, els sistemes de pagament per generació afavoreixen la reducció i el reciclatge de residus.

En aquest cas, són necessàries la identificació del generador i la mesura de la quantitat de residus, per tal de traslladar el principi de «qui contamina paga». Segons estudis de l'agència, es retornaran uns 25.000 euros anuals al municipi amb la implementació del porta a porta. El conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona, va dir a final de l'any 2017 que la recollida selectiva de residus té una tendència a l'estancament. «Fins i tot, hi ha un moment en què la recollida selectiva fa un pas enrere. Hem d'apostar pel servei porta a porta», afegia Bajona.

L'Ajuntament d'Olius va explicar, en el moment d'incloure el servei de recollida porta a porta al seu pressupost per al 2018, que l'Agència Catalana de Residus subvenciona el cubell d'orgànica i el pressupost de l'Ajuntament solsoní inclou la compra d'un dels cubells informatitzats, la bossa de compostatge i la campanya informativa.

Pel que fa a escala comarcal, el Consell Comarcal del Solsonès està desenvolupant un estudi juntament amb l'Agència Catalana de Residus per tal d'augmentar el percentatge de reciclatge de residus en zones rurals.