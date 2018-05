El nucli antic de Solsona estrena quatre noves zones d'estacionament limitat

Les zones verdes d'estacionament limitat gratuït al nucli antic de Solsona s'han desplegat en quatre indrets més: les places de Sant Pere, Ribera, Sant Isidre i Santa Llúcia. Després de la bona valoració de la primera regulació d'aquest tipus dins el recinte emmurallat, des de l'estiu passat a la plaça de Sant Joan i el carrer i la plaça de Sant Salvador, la regidoria de Governació de l'Ajuntament de Solsona ha decidit estendre la mesura.

La nova senyalització ja està a punt i la regulació ha entrat en vigor aquesta setmana. A les zones verdes s'hi pot aparcar com a màxim durant una hora dins l'horari comercial i els vehicles identificats com a residents hi tindran l'exclusivitat d'estacionament de les nou del vespre a les vuit del matí. La targeta de resident s'ha de sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana municipal mitjançant una instància.

L'Ajuntament ha aprofitat aquesta mesura per introduir alguns canvis en la mobilitat de dues places per ordenar millor la circulació. A la de Sant Pere restarà prohibit aparcar als laterals a partir d'ara i a la de la Ribera les places en bateria passen a ser en línia a fi de facilitar la maniobra dels vehicles que circulen pel car-rer de Sant Josep de Calassanç. Quan el consistori solsoní va informar de les primeres zones verdes, la regidora Isabel Roca va dir que es tracta d'una petició que li havien fet arribar diversos veïns del nucli antic i l'Ajuntament va decidir implementar «un cop desplegades les zones blaves del municipi i ampliada la plantilla de la Policia Local».

La zona blava va començar a instaurar-se al principi de l'any 2013 a la capital del Solsonès, a la plaça del Camp i a l'aparcament de les Moreres. Segons l'Ajuntament, es buscava aportar disponibilitat puntual de places d'aparcament per poder fer gestions o compres al nucli antic.

La targeta de resident, que és un adhesiu que s'haurà de mostrar en un punt visible del parabrisa del vehicle, s'expedeix per als ciutadans que certifiquen que tenen la primera residència a la zona. El consistori ha informat d'aquestes mesures l'Associació de Veïns del Nucli Antic, que també en farà un seguiment i recollirà possibles aportacions de residents i comerciants. Veïns del carrer de Sant Pere expliquen que des de que hi ha zona verda al nucli antic, «hi ha més possibilitats de trobar aparcament».