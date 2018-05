«Volem estudiar a Solsona, i només demanem que s'obri la preinscripció»

Un grup d'alumnes que estan interessades a cursar el cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil a l'institut Francesc Ribalta de Solsona s'han unit per demanar al departament d'Ense-nyament que obri la preinscripció, «per veure quantes som, ja que superem la quinzena», expliquen.

Es tracta de tres alumnes que representen a les seves compa-nyes i volen lluitar fins al final per poder seguir els seus estudis a la capital del Solsonès. Sílvia Rodríguez, per exemple, ha explicat que li va millor que el cicle sigui a Solsona, perquè així no s'ha de desplaçar fins a Manresa. «En el meu cas, hauria de deixar la feina que tinc aquí i que em puc combinar amb els estudis o continuar treballant i deixar d'estudiar», ha afegit Rodríguez, que ha cursat anteriorment el cicle superior d'Animació Sociocultural.

La situació és semblant per a l'estudiant Irina Montanyà, que també es planteja la possibilitat de desplaçar-se a Manresa si el grau no s'acaba fent a la comarca, però «és una despesa important en desplaçament, en temps, i també em seria més difícil el fet de compaginar feina i estudis», explica.

Per a Sílvia Vilaseca, que actualment està fent segon de batxillerat, poder fer el cicle aquí a Solsona li permetria «tenir més clar si es tracta del que m'agrada abans de decidir entrar a la universitat. És una manera, a més, d'entrar al món universitari més preparada», afegeix Vilaseca.

La directora de l'institut solsoní Francesc Ribalta, Maria Teresa Pijuan, ha deixat clara la petició del centre, que és la de «que es puguin fer les preinscripcions, per veure si hi ha suficient alumnat o no per cursar els estudis». Per la seva part, Maria Josep Alonso, professora del centre que havia impartit assignatures del grau superior d'Educació Infantil, ha afegit que no cal una gran inversió en professorat, «perquè l'institut ja té els docents que necessita per portar a terme els estudis».



Professorat

«Els cicles de grau superior d'Educació Infantil i d'Animació Sociocultural són de la mateixa família i els i les professores ja les tenim», ha enllaçat la directora Maria Teresa Pijuan, que també ha dit que al gener van enviar «signatures i números dels documents d'identitat de la quinzena de persones interessades, i no hem rebut cap resposta oficial a les nostres insistències per part del departament d'Ensenyament».