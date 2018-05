El pregoner anuncia l'inici de la campanya turística al Solsonès «El mes gastronòmic»

Com passa en els actes importants de la ciutat, el pregoner de Solsona va recórrer ahir divendres al migdia els carrers del nucli antic del municipi per anunciar l'arrencada de la campanya «El mes gastronòmic». És una campanya turística i gastronòmica que vol posicionar el Solsonès com a «destí favorit» del mes de maig, una època tradicionalment fluixa per als establiments de la comarca.

Així, durant tot el mes es faran un total de 110 activitats, que tindran la participació d'una vuitantena d'agents turístics. Les propostes van des de l'esport fins al maridatge de vins i olis, passant per visites a explotacions agràries i packs de benvinguda als allotjaments rurals. La tècnica del Patronat de Turisme del Solsonès, Ester Sabata, ha explicat que és el primer cop que es fa una campanya d'aquesta envergadura i s'ha mostrat satisfeta perquè ha tingut la «màxima participació» dels agents privats.

Amb el títol «El mes gastronòmic», el Solsonès ha donat el tret de sortida a una nova campanya per promocionar-se turísticament i atraure visitants en un mes, el maig, que tradicionalment ha estat «fluix» per als establiments de la comarca. La tècnica de Turisme del Solsonès, Ester Sabata, ha relatat que és un projecte que va sorgir «arran d'una petició del mateix sector turístic, sobretot dels allotjaments, perquè el mes de maig no s'acabava d'omplir». Sabata va dir que precisament el maig és un mes en què la comarca «està molt verda i és una època molt bonica per visitar-la» i, per això, «vam decidir centrar la campanya en aquesta època de l'any».

Així, durant tot el mes s'oferiran un total de 110 activitats organitzades per una vuitantena d'agents públics i privats del territori. Plantar trumfos de muntanya o descobrir els clots on es conserven; rodar en bicicleta elèctrica o BTT; aprendre a fer ganxet o a fer un cistell; recuperar els sabors del bar-roc o fer un tastet de productes locals, són algunes de les activitats que es podran fer aquest mes de maig al Solsonès.

De fet, la tècnica de l'oficina de Turisme de Solsona ha dit que es tracta de la campanya turística «més gran» que s'ha fet mai i que aplega una quantitat més important de productors, comerços i agents turístics. Una de les activitats destacades serà la visita turística «Tasta Solsona». El guia Albert Colell ha explicat que es tracta d'una ruta que «intenta unir temes culturals, històrics i gastronòmics». De fet, segons ha relatat, «més enllà d'explicar les dates i monuments històrics més importants, anem als comerços més importants per fomentar els productes locals».