El mal temps desllueix la Fira de Prades, que manté la majoria dels actes

La pluja va deslluir la Fira de Sant Ponç de Prades de la Molsosa, que es va celebrar ahir; i tot i que els actes previstos al matí es van poder celebrar esquivant el mal temps, els organitzadors de la fira van optar per suspendre el concert de tarda que havia de protagonitzar la banda de música celta Far. Amb tot, el concert programat ahir tindrà lloc el proper 3 de juny amb motiu de la tercera trobada anual de persones que viuen o bé han viscut en aquest municipi del Solsonès.

Una trentena de parades, sobretot d'artesania alimentària i productes ecològics i de proximitat, van desafiar la pluja en la fira d'artesania i antiguitats, que arribava a la dinovena edició. A les 9 del matí també es va celebrar la ruta en bicicleta de muntanya elèctrica, que va sortir de Calaf i, després de passar pel castell de Boixadors i l'església vella de la Molsosa, va arribar a Prades; tot i que el mal temps va fer disminuir notablement els participants que s'esperaven.

En el transcurs del matí es va celebrar la missa en honor a sant Ponç; la demostració de bitlles catalanes a càrrec de la Colla de la Fusta i el Ferro, o bé la degustació de tastets elaborats per l'hostal de Pinós i que també incloïa una explicació dels productes.

Unes 130 persones es van aplegar a les dues del migdia per participar en el dinar de germanor, que consistia en arròs, pollastre amb prunes i gelat. I és que, tal com van explicar els responsables de l'Associació Cultural Prades de la Molsosa (l'entitat que, cada any, organitza aquest certamen), «la Fira de Prades mostra l'activitat d'un poble que té vida».

En aquest sentit, van anunciar properes activitats culturals com l'habitual revetlla de Sant Pere o bé la Festa Major de la Molsosa, que se celebrarà el proper 22 de juliol i que, de manera extraordinària, inclourà un emotiu homenatge a tots els voluntaris que van lluitar contra el foc en l'incendi forestal que hi va haver l'any 1998. Vint anys després, l'organització considera que «es mereixen un reconeixement que fins ara no han tingut». Cal recordar que la Molsosa va ser un dels municipis més afectats per aquell incendi que va cremar 27.000 hectàrees a la Catalunya Central.

La festa major inclourà també les actuacions dels cantautors Roger Mas, de Solsona, i e Ramon Porta, de Torà.