Talentària amplia la capacitat per la demanda i penja el cartell de complet

Quan queden tres dies per tancar les inscripcions, la segona jornada Talentària, que s'organitza a Solsona el proper dia 19, ha penjat el cartell de complet. L'elevada demanda d'enguany ha fet ampliar la capacitat fins a 85 places, que s'han acabat omplint, i hi ha set persones en llista d'espera. Artesanes, dissenyadores, artistes i emprenedores de diferents sectors procedents d'arreu del país es concentraran a Solsona en aquest fòrum formatiu, atretes per les ponents i les marques participants.

Les expertes en màrqueting i comunicació Txell Costa, Gemma Fillol, Èlia Fiblà i Vanessa Carrasquilla donaran les claus per «Comunicar amb els cinc sentits», el tema de la jornada d'enguany, en què també exposaran les seves pròpies experiències Marta Pastor, de la firma de joieria Fauna y Flora; Núria Roca, de l'hotel La Garriga de Castelladrall, i Ester Armengol, de Mon Aroma Cosmètica Natural. Talentària és organitzat a l'edifici del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalu-nya (CTFC) per la regidoria de Polítiques d'Igualtat de Solsona, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona amb la col·laboració del CTFC, la Diputació de Lleida, l'Institut Català de les Dones, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Associació d'Artesans del Solsonès.

Des les 85 assistents, el 27 % són de la comarca; el 42% del total són de la demarcació de Lleida; el 40%, de Barcelona, i el 14%, de Girona. També hi ha dues inscrites de les comarques de Tarragona i una procedent d'Andorra. Enguany es potenciaran els moments de networking.