La tercera edició de Solxicsona se centra en la temàtica del món del circ

Quan es casen Solsona i els xics en surt el Solxicsona. Tallers, jocs, inflables, una caminada amb joc de pistes i música en directe són alguns dels ingredients de la tercera edició de la programació d'activitats gratuïtes per a la població infantil que s'organitza el cap de setmana del 19 i 20 de maig. Enguany, com a novetat, la majoria de propostes tindran com a eix temàtic el món del circ. És una oferta organitzada per la regidoria d'Acció Social i el Consell d'Infants de Solsona, adreçada especialment als nens i nenes de fins a 12 anys.

El major gruix d'activitats es concentrarà el dissabte 19 a la Sala Polivalent. De deu a una, s'oferiran tallers de malabars, maquillatge, feltre, globoflèxia, iniciació de teles acrobàtiques, instruments reciclats, jocs amb paracaigudes, un circuit de karts i jocs del projecte Komerç Obert. També hi haurà inflables, una biblioteca mòbil i, per primera vegada, una petita ludoteca per als infants de 0 a 2 anys.



Trinxaranga, Séptimo A

A la una, hi posarà la cloenda musical abans de dinar la formació Trinxaranga, amb un concert participatiu en què podran prendre part aquells que hagin passat pel taller de construcció d'instruments. La formació solsonina Séptimo A serà la protagonista del dissabte a la tarda amb un concert gratuït de dos quarts de set a tres quarts de vuit. Amb deu anys de carrera i dos àlbums, el conjunt està preparant la sortida al mercat, la propera tardor, del seu tercer disc. «Al Solxicsona podreu veure la nostra versió més familiar amb un concert dinàmic i original per a tots aquells infants i famílies a qui agradi gaudir de la música en directe», ha avançat el grup solsoní. L'entrada és gratuïta però cal recollir-la abans a l'Oficina de Turisme o bé a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.