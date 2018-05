El Solsonès té 21 propostes per triar del procés participatiu

El procés participatiu del Solsonès ha arribat al moment en què s'ha de crear el cens de participació ciutadana. Durant la Fira de Sant Isidre, tant a l'estand del Consell Comarcal del Solsonès com als baixos de l'ajuntament de Solsona, tothom qui ho vulgui s'hi podrà registrar i per fer-ho haurà d'omplir un formulari. Representants de l'ens comarcal i de diversos ajuntaments ho van explicar dimarts en una roda de premsa celebrada al Consell.

Després d'haver iniciat el procés a final de l'any 2016 amb visites a tots els municipis de la comarca, seguides de tres comissions sectorials i una convenció de municipis el mes d'abril passat, ara és el moment de prioritzar i consensuar les 21 propostes resultants. A partir del 30 de juny del 2018, es treballarà «per comissions, per desenvolupar les propostes que hagin tingut un màxim consens», tal com va explicar la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón.

«Es tracta d'un sistema de governança participada, una altra lliga, ja que la ciutadania deixa de ser clienta per tenir capacitat, consciència i llibertat de decisió», va continuar el consultor en desenvolupament local Santi Villa. Els eixos que classifiquen les accions són relacionats amb el desenvolupament econòmic local, un territori connectat, la qualitat de vida de les persones, un territori educador, la relació de les persones i la natura i un nou model de governança, «amb dinàmiques que puguin anar més enllà de les línies administratives del territori», va afegir Villa.



Ser la clau

Per a Alarcón, la imatgeria i les expressions que acompanyen la difusió del procés participatiu tenen un gran sentit, ja que «'Al Solsonès, tu ets la clau' no és només l'eslògan, és la veritat, és l'objectiu de fer un gir en un moment de punt d'inflexió per la comarca, per evitar la despoblació i perquè es pugui continuar vivint-hi i treballant-hi. Es tracta de fer un pas més».

Francesc Xavier Mas, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, ha parlat de la importància d'explicar i fer partícip del procés la gent gran. «Nosaltres enviarem cartes a cada casa, anirem als principals esdeveniments del poble per explicar-ho i també tindrem persones a l'ajuntament que s'encarregaran d'assessorar», va dir Mas. La presidenta va afegir que al Consell també hi haurà tècniques que assessoraran presencialment a qui ho vulgui. Villa, per la seva banda, va concloure que, a part dels estands oberts durant la Fira de Sant Isidre, també s'organitzaran visites explicatives a les diverses entitats de gent gran dels municipis. A més, Benjamí Puig, alcalde de Pinell del Solsonès, va assenyalar la importància de pensar en els municipis de la comarca que consten de masies disseminades, per tal de poder arribar-hi.