Fira de Sant Isidre de Solsona 2018: tots els actes

Activitats principals



XXXI Mostra de bestiar vaquí

XXVI Concurs de raça de bestiar vaquí

XVIII Mostra de bestiar equí

XI Mostra de bestiar oví i cabrum

VIII Fira Masies + Sostenibles

Fira de l´automoció, amb vehicles nous i seminous de totes les marques i principals models.

Fira de la maquinària agrícola, amb les millors eines del camp

Fira industrial, amb empreses de primera línia nacional i internacional

Fira del comerç amb la presència de més d´un centenar d´establiments dins i fora del nucli antic

Fira de les entitats, amb la participació d´entitats socials, culturals i esportives de la comarca

Espai gastronòmic de la Fira a la plaça de l´1 d´octubre

Dissabte 12 de maig



De 10 a 21 h

XXIX Mostra d´artesania

XXI Mostra de productes artesans del Solsonès

TAAT!!: taller d´animals de granja amb goma eva

Públic infantil, 5€ per nen i sense inscripció prèvia

Lloc: plaça Major (mostra d´artesania)

ALEA, Carla Bellera

Demostració d´ofici: soldadura en plata

Lloc: plaça Major (mostra d´artesania)

De 9 a 13 h

2n SPEED SHEAR DE CATALUNYA (concurs d´esquilar ovelles)

Hi col·labora: Eurimex Red Shear, Heiniger i DFV Group Divasa-farmavic

Ho organitza: Pla d´Abella Ovila ramaderia_Selexai, SL

Lloc: camp del Serra (espai d´exhibicions)

De 9.30 a 13.30 h

XXI ZOOM FOTOGRÀFIC de la Fira

Ho organitza: Resol Fotografia

De 9.45 a 13.30 h

VIII JORNADA DE MASIES + SOSTENIBLES: L´aigua un recurs sostenible?

El canvi climàtic i l´aigua: hi podem lluitar?

A càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio

El que consumim i paguem per l´aigua: una visió des del rebut de l´aigua. L´aigua al Solsonès

A càrrec de Narcís Prat, catedràtic d´ecologia de la Universitat de Barcelona

Ho organitza: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Lloc: sala cultural de l´Ajuntament de Solsona

10 h

MISSA A SANT ISIDRE

Lloc: església de la Companyia de Maria

XV TALLER de labor de retalls (patchwork)

Lloc: carrer del Castell, 36

ACTIVITAT: sortida amb BTT a càrrec dels alumnes del cicle formatiu d´activitats fisicoesportives en el medi natural de l´escola Arrels

Ruta per Solsona. Sortida davant escola Arrels II

Durada aproximada: 2 h i 20 km

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats

De 10 a 17 h

TIRADA AL PLAT i TIRADA ROSTOLLERA

Ho organitza: Club de Tir del Solsonès

Lloc: camp de tir El Solsonès

De 10 a 20 h

EXPOSICIÓ de clàssics i 1a TROBADA de Mitsubishi EVOs i Lancer

Ho organitza: Històrics Solsonès

Lloc: avinguda del Cardenal Tarancon

11 h

EXHIBICIÓ de taekwondo

Ho organitza: Taekwondo Solsona

Lloc: sala polivalent

AUDICIONS d´alumnes de l´Escola Municipal de Música de Solsona

Lloc: davant del Casal de Cultura

TALLER amb llana i cotó

Adaptat per a nens i adults. 5€ nens menors de 6 anys. 10€ a partir de 7 anys fins a 99 anys.

Cal inscripció prèvia a hola@mansimanigues.cat o al telèfon 661290934

Lloc: mans i mànigues (c. del Castell, 48)

INAUGURACIÓ V Mostra Art Jove del Solsonès

Lloc: biblioteca Carles Morató de Solsona

D´11 a 13 h

1r CONCURS de conducció de tractor

Més informació i inscripcions a https://tractorsfirasantisidre.wordpress.com o bé al telèfon 973480713

Ho organitza: Escola Agrària del Solsonès

Hi col·labora: Comercial Agrària del Solsonès

Lloc: camp de futbol de l´escola Arrels II

12 h

L´HORA DEL VERMUT

Amb l´actuació del Quartet de saxos de Solsona

Hi col·laboren: Cal Cabanes, L´Espetec, Fruits Taribó, Trumfos de Cambrils, Toleràncies, Gremi d´Hostaleria del Solsonès i Territori de Masies

Lloc: plaça de Sant Joan

ACTIVITAT: titelles de fira a càrrec dels alumnes d´educació infantil i cicle inicial de l´escola Arrels

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats

SORTIDA de la ruta de Mitsubishi EVOs i Lancer

Ho organitza: Històrics Solsonès

Lloc: avinguda del Cardenal Tarancon

ACTUACIÓ de la Batucada Takumba

Lloc: fira de les entitats

13 h

EXHIBICIÓ DE DANSA

Ho organitza: Escola de Dansa de Solsona

Lloc: sala polivalent

16 h

XIX TROBADA de puntaires

Lloc: sala polivalent

XV TALLER de labor de retalls (patchwork)

Lloc: carrer del Castell, 36

17 h

ACTIVITAT: presentació de treballs de recerca de batxillerat de l´escola Arrels

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats

TALLER amb llana i cotó

Adaptat per a nens i adults. 5€ nens menors de 6 anys. 10€ a partir de 7 anys fins a 99 anys.

Cal inscripció prèvia a hola@mansimanigues.cat o al telèfon 661290934

Lloc: mans i mànigues (c. del Castell, 48)

18 h

EXHIBICIÓ DE DANSA

Ho organitza: Escola de Dansa de Solsona

Lloc: sala polivalent

DEMOSTRACIÓ de ferrar cavalls a càrrec d´en Dídac Sánchez

Ho organitza: COFESTAS

Lloc: camp del Serra (espai d´exhibicions)

AUDICIONS d´alumnes de l´Escola Municipal de Música de Solsona

Lloc: davant del Casal de Cultura

ACTIVITAT: presentació de projectes de cicles formatius de l´escola Arrels

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats

19 h

ACTUACIÓ de Dilluns barreja

Ho organitza: Òmnium Cultural Solsonès

Lloc: plaça de la Biblioteca

00 h

1r BESTIARI FEST

Xaranga cap a la sala polivalent

Concert amb Marc Anglarill i Dj´s Feste Fotre

Entrada gratuïta

Ho organitza: Joventut Solsonina

Lloc: sala Polivalent

Diumenge 13 de maig



9.30 h

EXPO-CANINA, exposició canina de bellesa. Proves puntuables al millor gos de Catalunya 2018

Ho organitza: Reial Societat Canina de Catalunya

Hi col·labora: Electra del Cardener

Lloc: camp del Serra (espai d´exhibicions)

De 10 a 21 h

XXIX Mostra d´artesania

XII Mostra de productes artesans del Solsonès

TAAT!!: taller d´animals de granja amb goma eva

Públic infantil, 5€ per nen i sense inscripció prèvia

Lloc: plaça Major (mostra d´artesania)

ALEA, Carla Bellera

Demostració d´ofici: soldadura en plata

Lloc: plaça Major (mostra d´artesania)

10 h

Sortida de la XV TROBADA de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona

Ho organitza: Motor Club Solsonès

Lloc: avinguda Cardenal Tarancon

2a TROBADA de cotxes clàssics i esportius

Ho organitza: Històrics Solsonès

Lloc: avinguda del Cardenal Tarancon



XV TALLER de labor de retalls (patchwork)

Lloc: carrer del Castell, 36

11 h

TALLER amb llana i cotó

Adaptat per a nens i adults. 5€ nens menors de 6 anys. 10€ a partir de 7 anys fins a 99 anys.

Cal inscripció prèvia a hola@mansimanigues.cat o al telèfon 661290934

Lloc: mans i mànigues (c. del Castell, 48)

12 h

L´HORA DEL VERMUT

Amb l´actuació de Júlia Xandri i Laia Pujol

Hi col·laboren: Cal Cabanes, L´Espetec, Fruits Taribó, Toleràncies, Trumfos de Cambrils, Gremi d´Hostaleria del Solsonès i Territori de Masies

Lloc: plaça de Sant Joan

Arribada de la XV TROBADA de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona

Ho organitza: Motor Club Solsonès

Lloc: avinguda del Cardenal Tarancon

ACTIVITAT: presentació del projecte In&out a càrrec dels alumnes d´educació secundària de l´escola Arrels

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats

13 h

LLIURAMENT de premis de la 6a gimcana de llengua ´No val a badar!´

Ho organitzen: UBIC de Solsona i Servei Comarcal de Català del Solsonès

Lloc: estand de la UBIC

ACTIVITAT: treballem la creativitat a l´aula a càrrec dels alumnes d´educació secundària de l´escola Arrels

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats

18 h

Xerrada El cavall com a formador, una eina de coaching a càrrec de David Jorba

Ho organitza: COFESTAS

Lloc: camp del Serra (espai d´exhibicions)

FESTIVAL d´Espaigua

Entrada gratuïta

Ho organitza: Espaigua, centre d´esport i salut

Lloc: Teatre Comarcal de Solsona

ACTIVITAT: experimentem amb materials casolans a càrrec dels alumnes d´educació primària de l´escola Arrels

Ho organitza: escola Arrels

Lloc: fira de les entitats