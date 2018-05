Solsona inaugura la Fira de Sant Isidre

La 66a edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona ha quedat inaugurada oficialment aquest matí, en un acte que començat a la plaça del Consell Comarcal a quarts d'onze. La salutació oficial ha tingut a més d'una vintena de representants d'ajuntaments i Consell Comarcal, i també ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Lleida Joan Reñé com a convidat.

Segons el director de la fira, Josep Caelles, enguany "hem tret els parlaments de l'acte d'inauguració, per estar més estona a peu de carrer, a la fira". La comitiva ha visitat les exposicions de bonsais i origami del Consell abans d'emprendre el camí cap a les mostres de bestiar, els estands del passeig Pare Claret i la fira d'entitats, per acabar als estands de la UBIC i els Empresaris per al Solsonès i també del Consell Comarcal.

A la una del migdia començarà l'entrega de premis del VII Concurs d'Empresaris per al Solsonès i a les set de la tarda s'inaugurarà l'exposició sobre bruixeria a les terres de Ponent i el Pirineu, present al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.