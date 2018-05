Ensenyament obre la prematrícula a Solsona del grau d'educació infantil

El departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya permet finalment obrir la preinscripció al cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil de l'institut Francesc Ribalta. Feia setmanes que tant docents com alumnes, sindicats i organismes públics de la comarca ho demanaven, ja que hi ha «una quinzena de persones interessades en cursar-lo, com a mínim», segons explicava la directora del centre solsoní Maria Teresa Pijuan, que mostra agraïment per la decisió del departament i cap a totes les persones, sindicats i més entitats que han fet pressió durant les darreres setmanes.

Durant la Fira de Sant Isidre, l'institut Francesc Ribalta té un estand informatiu en el qual s'expliquen les diverses possibilitats d'estudis, entre les quals hi ha el grau superior d'Educació Infantil. «Després del que ha costat, ara n'hem de fer molta difusió perquè encara s'hi inscrigui més gent», expliquen dues de les professores que l'havien impartit i que volen tornar-hi, Maria Josep Alonso i Marta Bosch.

Regió7 es va fer ressó de la queixa dels ensenyants solsonins. Ahir, fonts del sindicat CCOO admetien que el departament ha cedit «davant la pressió de docents, famílies, Ajuntament i Consell Comarcal», el que l'ha portat a decidir obrir la inscripció al cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil a l'institut. Des del primer moment, el sindicat va veure la supressió dels estudis com un afer amb abast a escala comarcal i de la Catalunya interior, ja que es produeix «una desestructuració del teixit social», va explicar la delegada sindical d'Educació de Comissions Obreres a la Catalunya Central, Glòria Fígols.

Segons Fígols, el problema va més enllà de deixar d'oferir o no un cicle formatiu particular. Es tracta de conculcar el drets d'accés als serveis dels ciutadans de les comarques interiors. L'institut també havia parlat de «desequilibri territorial entre àrea metropolitana i comarques d'interior».

El fet d'haver-se de desplaçar per estudiar «no està a l'abast de tothom, ja sigui per motius econòmics, familiars o de transport. Per aquests motius, creiem que és necessari mantenir l'oferta de cicles de serveis a la comunitat en un centre públic com és l'institut Francesc Ribalta», segons van informar a través d'un comunicat els membres del claustre de professors de l'institut solsoní, que espera el dia 29 per començar les preinscripcions.