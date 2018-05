«La Fira de Sant Isidre caracteritza l'entorn i constitueix un autèntic valor econòmic»

L'edició número 66 de la Fira de Sant Isidre de Solsona va quedar inaugurada oficialment ahir al matí, en un acte que va començar a la plaça del Consell Comarcal. La salutació oficial va tenir més d'una vintena de representants d'ajuntaments i Consell Comarcal, així com la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, com a convidat.



La comitiva va visitar les exposicions de bonsais i origami del Consell abans d'emprendre el camí cap a les mostres de bestiar oví, boví, equí i cabrum, els estands del passeig del Pare Claret i la fira d'entitats, per acabar als estands de la UBIC i els Empresaris per al Solsonès i també del Consell Comarcal, on se'ls va explicar projectes com ara el procés participatiu de la comarca, l'entrega de premis de l'associació d'Empresaris per al Solsonès i la campanya «Aquest any fira't amb la UBIC».



El certamen continua sent el que presenta més caps de bestiar vius de Catalunya, al voltant d'uns 600. Enguany espera la visita d'unes 30.000 persones. Una de les novetats d'aquesta 66a edició és l'ampliació de l'espai per als expositors de cotxes.

Automòbils



L'exposició i venda d'automòbils «ha repuntat després de la crisi econòmica», explica Josep Lluís Caelles, president de Solsonès Fires i director de la Fira de Sant Isidre. Entre la plaça del Camp i l'avinguda del Cardenal Tarancón, una dotzena de concessionaris de Solsona i comarca exposen els seus vehicles. Hi ha algunes empreses que també en porten d'elèctrics i híbrids, com ara Alpí Motor Sampons. «Fa anys que en portem, i la gent s'hi interessa força, et demana quina auntonomia tenen, per exemple», explicava ahir Francesc León, de la concessionària solsonina.



Les activitats centrals de la fira van començar divendres i continuaran fins diumenge, dia en què hi haurà la trobada de motos clàssiques i antigues, que enguany arriba a la quinzena edició, així com la segona trobada de cotxes clàssics i esportius, que a partir d'avui dissabte ja lluiran a l'avinguda del Cardenal Tarancón.



Seguint amb el sector dels vehicles, avui dissabte el primer Concurs d'Habilitats amb Tractor despertarà la curiositat dels assistents. Els responsables d'aquest concurs remarquen que es tracta, sobretot, «d'una competició d'habilitat, no de velocitat». Per anar fent boca, entre les diferents proves dissenyades hi haurà el trasllat d'un cubell ple d'aigua, una prova de conducció en marxa enrere i la superació d'obstacles, que aniran sumant punts.

Dades



El pressupost del certamen solsoní enguany és de 90.000 euros, en la mateixa línia que l'any anterior. El director de la Fira de Sant Isidre, Josep Caellas, explica que «no és fàcil aconseguir finançament, hem d'anar trucant, rascant, i al final ho aconseguim». Caelles afegeix que l'aportació econòmica de la Diputació de Lleida és de 30.000 euros, però s'ha de repartir entre els diferents certàmens que acull Solsona durant l'any.



L'organització de la fira ha volgut remarcar la importància de les col·laboracions per assolir que el certamen sigui cada any un èxit. La varietat de persones que formen la junta ho demostra. Van des de l'Associació d'Artesans fins a representants del departament d'Agricultura, passant per Empresaris, la UBIC, CTFC i l'entitat Cofestas, entre d'altres.