L'Hora del Vermut de la Fira de Sant Isidre ven 1.000 tiquets més que l'any passat

L'Hora del Vermut de la Fira de Sant Isidre, celebrada dissabte i diumenge a partir de les dotze del migdia a la plaça de Sant Joan de Solsona, ha venut mil tiquets més que l'any passat. Si l'any passat en va vendre 3.000, enguany ha superat els 4.000 tiquets. Segons Solsonès Fires, es tracta d'una activitat «plenament consolidada». L'organització, a més, ha expressat la seva intenció de continuar-la en les properes edicions i no canviar-la de lloc.

La plaça solsonina és un entorn idíl·lic, presidit per la seva espectacular font gòtica i la capella dedicada al sant. De la part gastronòmica de l'Hora del Vermut se n'han encarregat els establiments de la zona Cal Cabanes, L'Espetec, Fruits Taribó, Trumfos de Cambrils, Toleràncies, Gremi d'Hostaleria del Solsonès i Territori de Masies. També han tingut la col·laboració del nou bar obert a la plaça, El Punxó.



Gastronomia local

Enguany, s'ha ampliat l'oferta gastronòmica, sempre procurant que es tracti d'elaboracions originals i de quilòmetre zero. Els tastets són regats amb vermut casolà o altres begudes com ara cervesa o vi. A més, la mescla de gastronomia local i música per part de conjunts locals és ben rebuda pel públic. El Quartet de Saxos de Solsona va tocar durant el vermut del dissabte, i les veus, saxo i piano de Laia Pujol i Júlia Xandri van amenitzar l'activitat ahir, diumenge.