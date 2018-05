L'Associació d'Amics de la Casa del Miracle es crea pensant en les properes generacions

L'Associació d'Amics de la Casa del Miracle comença a fer les primeres passes. Serà presentada oficialment el diumenge 27 de maig a l'Ajuntament de Riner, coincidint amb l'Aplec Natura & Espiritualitat del Miracle. El monjo benedictí Ramon Ribera, un dels impulsors i l'actual president, ha explicat que l'objectiu principal de l'entitat és que el Miracle «continuï sent un lloc de pau, trobada i silenci, i que totes les activitats que s'hi han desenvolupat fins al moment hi tinguin continuitat».

La Casa d'Espiritualitat del Santuari del Miracle va començar a funcionar com a tal «els anys 80, amb exercicis espirituals, sobretot. Des de fa deu anys que s'hi organitzen activitats vàries d'aprofundiment personal, espiritualitat mesclada amb art i natura, etc. Durant aquest temps, hi ha un seguit de persones que han mantingut l'activitat i l'han cuidat, però ara ens cal pensar en les properes generacions que ho portaran, perquè les persones no som eternes», ha continuat Ribera.

El grup promotor de la iniciativa està format pel mateix Ramon Ribera-Mariné, Xavier Poch, Assumpció Ros, Teresa Barzano, Àngels Canals, Josep Rosell, Mercè Solé i Montse Villaró. Diumenge 27 de maig, a dos quarts de deu hi haurà una eucaristia a l'església de Sant Jaume de Riner. Aniran plegats a dinar al Miracle i a les quatre hi haurà parlaments d'alguns membres de l'entitat. Laura de Castellet oferirà, en acabat, un tast de cant medieval.

A la Casa del Miracle hi passen, cada any, unes 1.700 persones. A més, les activitats musicals que es desenvolupen al santuari solen acollir una cinquantena de persones. «També n'hi ha que són més en petit comitè, com ara el taller que vam fer fa deu dies sobre la l'art floral japonès ikebana», afegeix Ramon Ribera. Es tracta d'una tècnica utilitzada des del segle XV per monjos japonesos per aconseguir un estat de relaxació i meditació.

El Miracle també acull des de fa tres anys el postgrau de la Universitat de Girona sobre natura i espiritualitat. El director dels estudis és Josep Maria Mallarach, que ja havia estat desenvolupant els cursos sobre natura i espiritualitat del santuari durant vuit anys amb els monjos Ramon Ribera i Vicenç Santamaria. «Necessitaven sortir de l'ambient urbà i anar de ple a la natura», explica Mallarach.

Ribera afegeix que la majoria d'asidus a les activitats del Miracle són de l'àrea metropolitana de Barcelona o de Manresa. «En comparació, no hi participa gaire gent del Solsonès perquè ja tenen silenci on viuen, no l'han d'anar a buscar», continua Ribera.