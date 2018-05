Solsona millora el pou de gel amb un audiovisual

Tretze anys i mig després de la seva inauguració, el pou de gel de Solsona millora la seva visita interpretativa amb un audiovisual. Per donar-lo a conèixer i permetre que tothom pugui entendre millor com funcionaven aquestes antigues neveres públiques, la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Solsona ofereix jornades de portes obertes durant els dos propers caps de setmana.

Quins eren els usos del gel, com es construïen aquests pous per garantir la conservació del glaç o com s'aconseguia i es transportava la matèria primera a Catalunya són alguns dels interrogants als quals dona resposta el vídeo, realitzat per Wasabi Produccions.

A Solsona la primera referència escrita de l'existència d'un pou de gel data del 1616, si bé possiblement era anterior. Tal com explica l'audiovisual, atès que el glaç era imprescindible, entre d'altres, per a l'activitat dels comerciants, el pou va afavorir el desenvolupament econòmic de la ciutat, especialment els segles XVI i XVII. Després d'un llarg procés de recuperació i restauració, que també va permetre conèixer millor la història de Solsona a partir de la documentació del traçat del barri medieval de Santa Maria, el 2004 el pou de gel es va incorporar en la xarxa d'espais museïtzats de Solsona. Aquest audiovisual, que utilitza imatges antigues d'arxiu i dibuixos, entre d'altres, i que es pot veure en quatre idiomes, és la principal millora que s'hi ha dut a terme des d'aleshores. De fet, el de Solsona es considera un dels pous de gel més ben rehabilitats del país pels experts.