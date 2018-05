Els carrers del nucli antic de Solsona s'engalanen amb cistelles i flors

Quatre veïns del nucli antic solsoní, de la cruïlla entre els carrers Sant Roc, Sant Salvador i el carrer de la Regata, van decidir engalanar el seu tram de carrer amb quatre cistelles d'Artesania La Palmera. A partir d'aquesta iniciativa, sorgida ara fa un any, diversos comerços del nucli antic s'hi han anat sumant i actualment hi ha una seixantena de cistelles entre les que estan penjades i les encomanades, ha explicat Toni Canal, cisteller d'Artesania La Palmera.

Durant la fira de Sant Isidre, nombrosos visitants van mostrar curiositat per les cistelles penjades plenes de flors. N'hi ha una per cada comerç que n'ha demanat i hi ha zones on estan més concentrades, per exemple, a la part baixa del carrer Castell. Cal Davesas va ser un dels primers establiments a afegir-se a la iniciativa, juntament amb cal Molins. «Vam veure que quedava molt bonic i vam demanar a cal Palmeru i a ca la Carme Gras si ens ho podíem copiar», ha dit Maria Dolors Corominas, de cal Davesas. Les responsables dels establiments ho van explicar als comerços veïns, que també s'hi van voler afegir.

«Ens agrada perquè les cistelles són artesanes de Solsona i les flors també són d'una floristeria solsonina. El petit comerç està viu», ha dit Corominas, contenta que la iniciativa hagi tingut tanta acceptació i hi hagi cada vegada més botigues que en vulguin. «Si vam començar a l'abril, s'ha anat multiplicant i li estem donant cada vegada més feina al Toni de Cal Palmeru», ha conclòs la responsable de Cal Davesas.

El cisteller solsoní Toni Canal veu la idea com una manera de donar vida i color al nucli antic de Solsona, tant per la gent que hi viu com pels visitants que queden enamorats de la ciutat. A més, l'artesà cisteller conclou que es tracta d'una iniciativa que pot durar sempre, «si la cuidem».