Solsona defineix la comunicació i el màrqueting a través de l'emoció

Partint de la premissa que les emocions són el llenguatge més universal, Talentària va agrupar dissabte a Solsona diverses expertes en comunicació i màrqueting per tal de compartir coneixement, experiències i inspiració. D'aquesta manera, la iniciativa, que ja és la segona edició, busca convertir-se en l'altaveu del talent femení.

«L'emoció com a motor de la comunicació» va ser el títol de les converses de l'edició d'en-guany, una taula rodona conduïda durant el matí per Gemma Fillol, experta en màrqueting emocional. Hi van participar Marta Pastor de Fauna y Flora, Núria Roca de la Masia La Garriga i Ester Armengol de Mon Aroma.



Connectar a partir de l'emoció

A partir de les experiències en els seus projectes i dels resultats obtinguts, Pastor, Roca i Armengol van explicar quines són les eines que una petita marca necessita aplicar a la seva comunicació i màrqueting. Segons la seva experiència, reconèixer quines són les emocions que enganxen més el nostre públic pot beneficiar petites empreses.

Fauna y Flora connecta amb el seu públic a través de la conceptualització del seu producte. Pastor va explicar que «quan algú compra el nostre collaret d'estrella, no només adquireix un collaret, sinó la idea que tots som part de l'univers». En canvi, l'estratègia de Roca amb la Masia La Garriga es basa en buscar l'emoció i la connexió amb els clients que arriben a la seva finca. Mon Aroma, per la seva part, va compartir la seva experiència amb el seu lipgloss solidari Kiss me mum.

Segons Gemma Fillol, «el 85% de les compres són purament emocionals», la qual cosa fa que desenvolupar un bon branding visual i contextual resulti indispensable per a qualsevol marca. Segons l'experta, «a partir d'aquí es poden explicar històries que humanitzen el producte i creen vincles emocionals amb les persones».

Fillol va exposar els 3 pilars sobre els quals es fonamenta la comunicació emocional: la marca, el màrqueting i les experiències. Segons l'experta, una marca ha de mostrar uns valors, una imatge, un to i una energia que puguin connectar amb el públic. D'aquesta manera arribem a un màrqueting que busqui l'empatia i desperti curiositat. A més, també defensa acompanyar-ho amb tot d'experiències que arrodoneixin el concepte de comunicar «amb els cinc sentits».



Més de 80 artesanes

El públic, format per més de 80 artesanes, dissenyadores, artistes i emprenedores en general, representa un col·lectiu de dones que busca construir el seu projecte professional sobre la base del seu talent.

A més de les converses, en la ponència inaugural Txell Costa va parlar de la «comunicació que ens mou». A la tarda, Èlia Fibla, de The Craft Academy, va oferir un taller pràctic sobre comunicació en el qual va explicar els passos per elaborar un pla de comunicació per a marques artesanes.

Per la seva part, Vanesa Carrasquilla, de Comunicraft, va exposar les eines que poden ajudar els petits projectes a aparèixer als mitjans.

Talentària s'ha celebrat a l'edifici del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) per la regidoria de Polítiques d'Igualtat de Solsona, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, amb la col·laboració del CTFC, la Diputació de Lleida, l'Institut Català de les Dones, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Associació d'Artesans del Solsonès.