La Masia Rovira de Pinell viu la jornada naturalista Aprendre a mirar l'entorn

Martí Boada va fer una llarga sobretaula amb els onze participants al cap de setmana naturalista de la Masia Rovira de Pinall. Davant d'ell s'exhibia una col·lecció de 48 reclams d'ocell que l'amfitriona, Pilar Bielsa, havia tret perquè l'expert en donés el seu parer. La tarda plujosa no va permetre fer l'activitat a l'aire lliure que era prevista però l'intercanvi de coneixements i experiències improvisat havent dinat no va deixar ningú insatisfet.

La Masia Rovira, situada a Pinell de Solsonès, ha acollit aquests dies una nova edició dels tallers. L'objectiu era aprendre a mirar l'entorn, conduïts pel conegut científic ambiental i geògraf. A través de sortides de reconeixement i xerrades, els assistents han après sobre vegetació, fauna i aspectes més antròpics, com ara els efectes de l'activitat pagesa, capaç de transformar el paisatge.

En aquesta masia històrica, recuperada per la parella que la regenta, la Pilar i el Jordi, s'hi ha portat a terme una important tasca d'adequació dels espais interiors per confegir un allotjament confortable sense trair l'essència de l'entorn rural on és. Han dut a terme també una extensa acció de manteniment dels espais exteriors. Això ha afavorit l'augment de la biodiversitat i possibilita, per tant, la celebració d'activitats de coneixement del medi com la d'aquest cap de setmana.

Dissabte al matí es va fer una passejada pels voltants, tot aprofitant per comentar coses sobre la vegetació i la influència que l'activitat humana té sobre ella. A l'ombra d'una alzina esponerosa de 300 anys, Boada va identificar el cant d'alguns ocells, com ara el repicatalons i la cogullada. A la tarda, havent dinat, es va fer una taula rodona sobre temes relacionats amb la natura.

Diumenge es van fer dues visites en cotxe a llocs d'interès propers. La primera parada va servir per conèixer el pi monumental de Viladrich, a Castellar de la Ribera, amb les seves impressionants branques entortolligades. Seguidament, el grup es va desplaçar fins al celler Masia Tonicoll, a Pinell.