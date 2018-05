«Si a Verona hi ha les restes del novè gran mestre templer, serà una gran notícia»

El director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, mossèn Lluís Prat, juntament amb el membre de la comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona, Carles Freixes, han visitat la tomba de l'església de San Fermo de Verona. Si es confirmen les hipòtesis dels experts que hi han treballat en els darrers mesos, pot ser que hi hagi les restes del solsoní Arnau de Torroja, novè gran mestre de l'Orde del Temple. «D'aquí a un parell de mesos sabrem els resultats definitius, després d'haver comparat l'ADN del cos trobat a la tomba amb el del germà d'Arnau de Tor-roja, Guillem de Torroja», explica el director Lluís Prat.

«Organitzarem conferències a Solsona, quan es coneguin els resultats, per tal de fer saber que a Solsona hi va néixer i hi va viure el novè gran mestre de l'Orde del Temple Arnau de Torroja», continua el director del museu diocesà, que puntualitza que, «fins i tot, si els resultats demostressin que no es tracta de Torroja, amb tot el moviment que hi ha hagut i amb el que se n'ha parlat ja hi hauria suficient interès per organitzar alguna activitat relacionada».

Els membres del Museu Diocesà i del Bisbat de Solsona van ser convidats a Verona per assistir a les jornades que presentaven els resultats dels primers estudis fets a les restes trobades. Van rebre la invitació del museu diocesà i par-roquial de l'església de San Fermo. «Des que van trobar-hi la tomba fa aproximadament un any, el museu diocesà de l'església ja ens havia anat informant de l'evolució dels estudis», afegeix Prat. «Si es confirma que es tracta del sepulcre i les restes del solsoní gran mestre de l'Orde del Temple Arnau de Torroja, serà una gran descoberta. La majoria de templers eren francesos, i resultarà que la primera troballa d'un gran mestre templer serà d'un solsoní», continua Freixes.



Resultats



Tot i que no serà fins d'aquí a dos mesos que se sabran els resultats, tant Prat com Freixes coincideixen a afirmar que l'ambient que es respirava a la localitat italiana apuntava que les restes corresponen a Arnau de Torroja. «Els historiadors, durant les conferències, deien que n'estaven un 95% segurs», explica Lluís Prat, que no descarta museïtzar algun espai de Solsona on la família Torroja va viure, a més d'organitzar conferències, «per donar valor a la història i que la gent de Solsona i els visitants ho coneguin», conclou.