Tècnics en plantes aromàtiques defensen la necessitat de revalorar-les

«Aquí es podria reprendre l'activitat de cultiu i recol·lecta de plantes aromàtiques i medicinals de manera ordenada. Hi ha molts recursos que s'haurien d'aprofitar», assenyalava Roser Cristóbal, del grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalu-nya, situat a Solsona.

La gestió sostenible de recursos silvestres al Pirineu català i francès, així com la seva revaloralització, van ser els temes de la conferència de Cristóbal durant la jornada celebrada ahir al Centre i que portava per títo «Estratègies de comerç de plantes aromàtiques i medicinals autòctones». Totes les ponències i activitats s'emmarcaven en el projecte ValuePAM, de valorització de plantes aromaticomedicinals a les zones rurals de l'Europa sud-occidental, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Hi ha haver una quarantena d'assistents, entre productores, empresàries, elaboradors finals, consultors i investigadors. A més, una iniciativa francesa i una altra de portuguesa van ser protagonistes de dues ponències, a través de dos vídeos que explicaven les experiències de l'Association Interprofessionnelle de la Gentiana Lutea (França) i del Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos, situat a Portugal. «La missió de l'associació francesa apunta que hi ha alguns recursos que no es poden tocar perquè estan en perill d'extinció», segons Roser Cristóbal. Pel que fa a projecte portuguès, s'encarrega d'ordenar el cultiu «d'un territori gran, per donar serveis transversals al les petites produccions, com ara el d'assecatge», continuava Cristóbal en declaracions a Regió7. Després de dinar, els assistents van portar a terme un taller de treball sobre la valorització dels recursos silvestres.