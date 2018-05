Arrenquen llaços grocs, pancartes i estelades a Solsona

Durant aquesta nit, a Solsona hi ha hagut una arrencada generalitzada de llaços grocs. Al balcó de l'edifici consistorial, a més, el grup organitzat hi ha tret pancartes en referència als presos polítics i l'estelada.



L'alcalde David Rodríguez ha explicat durant la tarda d'avui dijous que l'estelada ja torna a penjar del balcó i les pancartes "estan encomanades". Rodríguez ha afegit que no volen entrar en el seu "joc de provocacions" i que, "sense fer soroll i amb un somriure si cal les tornarem a penjar les vegades que faci falta".



El batlle ha assenyalat també la coincidència entre l'arrencada dels llaços grocs i altres símbols amb "la carta de Millo que hem rebut els ajuntaments i el vol d'avions militars sobre el Solsonès". Pel que fa a l'ANC de Solsona, lamenta que hi hagi gent que no respecti la llibertat d´expressió i es dediqui a treure llaços de llocs públics, "a més de robar-ne de particulars".



L'Assemblea afegeix que aquest fet no els farà defallir, i seguiran "donant suport públic i visible a tots els nostres presos polítics i a tots els represaliats pel 155".





Més gent que els molesta els llaços pels presos polítics a #Solsona, així com també les estelades i pancartes!

Aquesta és la seva democràcia...#LlibertatPresosPolítics#NoCallarem pic.twitter.com/eGJPJjLbIA — CDR Solsonès (@CDR_Solsones) 24 de maig de 2018