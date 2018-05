L'Ajuntament de Solsona celebra avui el ple dels comptes generals del 2017

L'Ajuntament de Solsona celebra avui, divendres, a les nou del vespre el ple ordinari de maig, en què es posaran damunt la taula els comptes generals del 2017, que es van tancar amb un resultat pressupostari de 489.718 euros i un romanent de tresoreria de 3,1 milions.

En l'àmbit econòmic, el govern també hi porta una modificació de crèdit per un total de 259.000 euros per realitzar diverses obres de millora de carrers, conservació de vies públiques i treballs de manteniment, el revolt del camí del cementiri i la supressió de bar-reres arquitectòniques, entre altres actuacions.

Les dades pressupostàries dels comptes de l'any passat posen de manifest que la ràtio legal de deute viu se situa en el 44,60 per cent (el límit legal és del 110 per cent) i el d'estalvi net, de l'1,78 per cent. El grau d'execució de la despesa és del 95,74 per cent, la despesa total per habitant ascendeix als 987 euros. Pel que fa a la inversió, aquesta se situa als 97,29 euros, i el període mitjà de pagament és de 18,5 dies de mitjana des de la data de registre de la factura.