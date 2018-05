Roben llaços grocs de Solsona

Durant la nit de dimecres a dijous, a Solsona hi va haver una arrencada generalitzada de llaços grocs. Al balcó de l'edifici consistorial, a més, ahir al matí no tenia ni llaços, ni pancartes amb referència als presos polítics, ni l'estelada, que durant el matí es va tornar a posar.

Pel que fa a les pancartes, l'alcalde, David Rodríguez, explicava ahir, dijous, a la tarda que ja «estan encomanades i les tornarem a penjar aviat». Rodríguez va afegir que no volen entrar en el seu «joc de provocacions» i que, «sense fer soroll i amb un somriure si cal, les tornarem a penjar les vegades que faci falta».

Cartes i avions

El batlle ha assenyalat també la coincidència entre l'arrencada dels llaços grocs i altres símbols a la ciutat de Solsona amb «la carta de Millo que hem rebut els ajuntaments i el vol d'avions militars sobre el Solsonès». Ahir, dijous al matí, es van poder sentir dos avions militars volant baix per diversos municipis, entre ells

la capital de comarca. L'alcalde, David Rodríguez, ha dit que sembla que estigui tot organitzat per tal que coincideixi en un intent de fer por a la ciutadania.

Pel que fa a l'ANC de Solsona, va explicar a Regió7 que lamenta que hi hagi gent que no respecti la llibertat d'expressió i es dediqui a treure llaços de llocs públics, «a més de robar-ne de particulars. Hi ha gent que l'únic que pretén és

destruir, i és més fàcil treure que posar». Tot i així, l'Assemblea per Solsona va afegir que aquest fet no els farà defallir, i seguiran «donant suport públic i visible a tots els nostres presos polítics i a tots els represaliats pel 155».

L'alcalde, David Rodríguez, també ha dit que l'Ajuntament es prepararà per tal que, si hi ha propera vegada, «puguem tornar a penjar els cartells encara més ràpidament». A més, el batlle afegeix que, més que de símbols partidistes en edificis públics, del que s'està parlant és de «la defensa dels drets humans, de presos polítics».

Segons alguns veïns, el grup organitzat que va treure els llaços, pancartes i estelades durant la nit de dimecres a dijous es va retrobar de nou a davant del portal del Pont amb les eines a les mans i vestits amb roba fosca.