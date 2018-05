L'Ajuntament de Solsona duplica l'amplada del camí del cementiri

La primera part de la millora del camí del cementiri de Solsona han començat aquesta setmana. Els treballs inclouen des de l'accés al recinte fins a l'entroncament amb el carrer del Pedraforca, tram escolar, ja que és on hi ha l'escola Vinyet.

Segons l'Ajuntament de Solsona, l'actuació es completarà a mitjan mes de juny amb les obres d'asfaltatge. L'objectiu de la intervenció és millorar la seguretat d'aquest punt conflictiu de la xarxa viària solsonina amb l'eixamplament del tram fins als sis metres d'amplada.

L'actuació afecta una superfície de 1.000 metres quadrats. La primera fase dels treballs, adjudicada a Excavacions Comajuncosa Olius per un import de 7.722 euros, ha consistit a desmuntar un talús limítrof amb el vial, aplanar el camí, eixamplar-lo fins als sis metres, gairebé el doble del que presentava abans, així com estendre-hi una capa de tot-u. Durant el mes de juny, abans de l'asfaltatge, es tornarà a compactar. Els darrers treballs és previst que els executi l'empresa M. J. Gruas per un pressupost aproximat de 15.000 euros.

El gener passat el ple municipal va aprovar un conveni urbanístic amb el titular d'una de les finques limítrofes amb el camí que ha permès solucionar la seva problemàtica. Igualment, el consistori va negociar la compra d'una part dels terrenys d'un altre propietari. L'eixamplament d'aquest vial ha estat els darrers anys una de les reivindicacions del grup municipal d'ApS-CUP. Tot i això, el govern municipal ja considerava prioritari actuar sobre el revolt del cementiri i havia negociat abans amb l'anterior propietat de la finca més decisiva. Si bé l'obra estava programada en el capítol d'inversions de l'any passat, les dificultats d'arribar a una entesa va endarrerir el calendari fins que es va produir un relleu en la titularitat dels terrenys.



Des d'abans del 2015

En un ple municipal de l'any 2015 l'Ajuntament solsoní va aprovar, per unanimitat, un moció proposada per Alternativa per Solsona-CUP que instava el govern a iniciar el treballs per trobar una solució de millora de la seguretat en aquesta zona. Tot i així, la regidora d'Urbanisme Rosó Barrera, va dir que ja s'estava treballant des de l'anterior mandat per trobar una solució a la perillositat en la circulació pel vial, per on transiten vianants, ciclistes, cotxes i busos.