Solsona obre la primera convocatòria d'ajuts de l'any per a les empreses

La regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Solsona obre la primera convocatòria d'ajuts per a l'activitat empresarial d'enguany, amb unes bases que presenten diverses novetats. L'assignació pressupostària es mantindrà amb un import màxim de 40.000 euros, que es repartirà, per primera vegada, en dues convocatòries, la primera de les quals es tanca dijous que ve, 31 de maig, i la segona, el 31 d'octubre.

Com a novetat, enguany se subvencionarà tota la inversió vinculada a la creació d'un nou producte o servei per part d'empreses ja existents, i també s'incrementarà l'import de la subvenció per a als autònoms, amb el 100 % de la quota dels primers dotze mesos, segons la regidoria de Promoció Econòmica del consistori solsoní.

Entre altres canvis a les bases proposats pel comitè executiu de Solsona Co i aprovats per la Junta de Govern Local, hi ha l'increment de la despesa mínima de 4.000 euros; la subvenció de la inversió vinculada a la creació d'un nou producte o servei o bé unes despeses elegibles concretes, per incentivar la modernització dels establiments comercials i fer que siguin més competitius. A més, s'ha aprovat l'increment del percentatge de subvenció a rebre per cada lloc fix de treball creat, així com l'augment de l'ajut per als autònoms ja esmentat, amb la totalitat de la quota durant els primers dotze mesos.

Dels 40.000 euros que s'assignen a aquesta línia d'ajuts, 12.000 es destinaran a la creació de llocs de treball; 10.000 a inversió de noves activitats econòmiques; 8.000 a la modernització d'activitats existents i 10.000 a l'autoocupació. Les bases i la documentació necessària per presentar la sol·licitud de subvenció es poden descarregar del web municipal de l'Ajuntament, dins la pestanya «Àrees», al subapartat de «Promoció Econòmica».

L'any passat els negocis beneficiaris dels ajuts van augmentar fins a la trentena, deu més respecte de l'any anterior, amb un import total de 40.868 euros.