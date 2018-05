El Gremi d'Hostaleria vol recuperar i potenciar els plats típics del Solsonès

El Gremi d'Hostaleria del Solsonès fa anys que recupera plats antics amb ingredients del Solsonès, i vol seguir-ho potenciant i ampliant a més establiments. Teresa Tordesillas, que n'ha estat coordinadora fins aquest any, en destaca els trumfos amb pela i cansalada, que han servit en diverses edicions de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona, «però encara es troba a pocs restaurants de la comarca». «Es tracta d'un plat molt senzill, amb gust de comarca, i una mostra del que és la cuina d'aprofitament», explica Tordesillas.

Al restaurant de l'hotel El Monegal, al costat de Sant Llorenç de Morunys i dins el terme de Guixers, ofereixen el plat de trumfos amb pela i cansalada, «acompa-nyats sovint de col confitada amb vinagre», destaca Patricia Miralles, mentre diu que la cuina amb ingredients de la zona, de total proximitat, és un dels pilars del seu restaurant. «El nostre ou estrellat amb poma i tòfona també està pensat en clau comarcal», explica la responsable del Monegal.

«Quan de l'hort ens surten carbasses, fem mil plats amb carbassa. A més, aquí a Sant Llorenç hi ha la fira d'Ous d'Euga, on les carbasses són les protagonistes. Un altre dels ingredients del Solsonès és el blat de moro escairat. Per als meus sogres, l'escudella amb blat escairat és un plat típic nadalenc. També el pots presentar com a aperitiu, saltat o sol amb sal, oli i pebre, no cal res més», continua Miralles. I la xarapa, una sopa amb trumfos, bacallà i taronja, també és un dels plats que destaca la cuinera, que afegeix que es tracta d'una combinació de sabors insòlita, «potser perquè els caçadors, que són els qui la van començar, anaven afegint ingredients a l'olla, i n'hi devia haver algun que es va colar i hi va posar la pela de la taronja. Boníssim», clou Patricia Miralles.