La Fira de Pinós dóna a conèixer les activitats dels veïns del municipi

Una quarantena de parades, sobretot de productes artesans i ecològics, es van aplegar ahir al matí a l'entorn del santuari de Pinós en la vint-i-cinquena edició de la Fira de Pinós. El bon temps va animar veïns i visitants, i a partir de les 12 del migdia era complicat trobar espais per aparcar.

A més a més dels estands de venedors, el certamen és una oportunitat per donar a conèixer l'activitat social d'un municipi format per cases disseminades. Així, s'exposaven els treballs manuals dels veïns (sobretot dones) o bé l'activitat de l'escola de Pinós, entre altres. La fira, però, va iniciar la seva activitat el dissabte a la tarda amb una xerrada col·loqui sobre «La història de les comunicacions al món rural», que es va celebrar al local social i que es completava amb una exposició d'aparells i mitjans de comunicació de diverses èpoques, des dels diaris als telèfons, passant per les cartes o els televisors.

Ahir al matí, després de la inauguració (en la qual van participar els gegants del poble) es va celebrar la missa i el posterior repartiment de pa beneït entre els assistents que omplien el temple. Després, unes dues-centes persones van participar en el dinar de fira, on es va servir fideuà, pollastre a la brasa i braç de gitano. La Fira de Pinós va cloure a la tarda amb l'actuació de l'esbart Rosa d'Abril de Castellterçol.