«El secret d'aquest taller és que ningú es quedi enrere»

La relació d'Ignasi Campà amb el poble de Pinós es remunta a quan era petit i estiuejava amb els seus pares en una masia del municipi, però des de fa dos anys viu a cal Tàsies («en una masia d'inici del segle XVIII», apunta). Fa un any va engegar un taller de músics, que actualment té format d'octet i que ahir va actuar en el transcurs de la missa solemne cantada que es va celebrar al santuari de Pinós.



Com va sorgir la iniciativa?

Hi havia persones a Pinós interessades en la música però que no s'havien plantejat tirar endavant un projecte com aquest.

Vostè prefereix parlar de taller abans que de coral. Per què?

Perquè aprenem a cantar, però també els ensenyo a llegir la música i fem cultura musical, com és el cas de la música del Barroc, un període històric que va ser molt influent al municipi i que va coincidir amb una època d'esplendor econòmica i cultural.

És difícil la docència a persones ja adultes?

El secret del taller és que ningú es quedi enrere, tot i que, com és natural, hi ha persones més predisposades que altres per a la música. Es tracta que la gent vingui amb ganes de passar-ho bé, aquí no fem exàmens ni res d'això.