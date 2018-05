La regidoria de Cultura de Solsona convoca el 30è Concurs de flors als balcons

a regidoria de Cultura de Solsona convoca el Concurs de flors als balcons, que ja arriba a la trentena edició, i torna a modificar el tipus de premi. En lloc de lliurar vals per bescanviar per productes de jardineria, tal com es va fer l´any passat, es repartiran 990 euros en premis pecuniaris. Les inscripcions són obertes a l´Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) municipal fins al 12 de juny.

L´any passat es va constatar la disconformitat amb els vals que van rebre les persones guanyadores, tant per part dels mateixos beneficiaris com per part dels establiments de floristeria i jardineria. Per aquest motiu, s´ha decidit tornar al tipus de premi tradicional, que es lliura mitjançant talons. L´Ajuntament concedirà un premi especial de 180 euros a la millor façana, un primer premi de 90 euros al millor balcó i dotze més de 60 euros cadascun.

També canvien les dates en què el jurat, que serà integrat per alguna entitat local, passarà a valorar els balcons participants. Així, s´avancen entre el 20 i el 30 de juny, atès que s´ha considerat que és l´època en què millor poden lluir les plantes ornamentals abans no les afecti la calor.

L´any passat van participar a aquesta convocatòria 19 habitatges. Pilar Vila es va endur el premi a la millor façana i Pilar Casals el primer dels balcons. Les bases completes d´aquest concurs es poden consultar en el programa en format paper del Corpus i també a l´apartat de "Concursos" del web municipal. Aquesta iniciativa és un dels motius pels quals Solsona té el distintiu de Vila Florida.