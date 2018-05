Solsona situa el deute municipal en el 44 %, molt per sota del màxim permès

L'Ajuntament de Solsona ha aprovat per unanimitat els comptes generals de l'exercici 2017 durant el ple ordinari del mes de maig, celebrat divendres passat. El regidor d'Hisenda i Administració, Ramon Xandri, en destacava la reducció de la taxa de deute «durant tres anys seguits». Enguany la ràtio legal de deute viu s'ha situat en el 44%, mentre que el límit legal és del 75%.

El resultat pressupostari dels comptes generals del 2017 és de 489.718 euros i el romanent de tresoreria, de 3,1 milions d'euros. Segons Ramon Xandri, el consistori vol «rebaixar aquest romanent, ja que no necessitem tenir tanta liquiditat. Per fer-ho, invertirem en algun projecte gran, previst per als propers anys. No serà electoralista, per tenir-lo a principi d'any de pressa i corrents, sinó que s'està coent per poder-lo desenvolupar tranquil·lament en els propers anys, hi hagi qui hi hagi».

Pel que fa a l'estalvi net, que se situa en l'1,78 %, Xandri ha explicat que l'estalvi en l'enllumenat públic gràcies a l'aposta per la il·luminació amb leds és una de les accions que l'han propiciat «i l'anirem veient reflectida als comptes any rere any», afegeix Xandri. Seguint amb les xifres del compte general, el grau d'execució de la despesa és del 95,74 %, la despesa total per habitant ascendeix als 987 euros i la inversió, als 97,29 euros.

A més, el període de pagament a proveïdors és de 18,5 dies de mitjana des de la data de registre de la factura.

Al ple de divendres també es va aprovar una modificació de crèdit de 259.000 euros. Aquest crèdit, permet, entre d'altres, afrontar la millora de carrers (40.000 euros) i un pla de supressió de barreres arquitectòniques (30.000 euros). El regidor d'Hisenda i Administració ha dit que una millora «necessària» és la de l'ascensor de l'edifici de l'ajuntament solsoní, on fins ara «no cabia una cadira de rodes». El consistori també ha decidit instal·lar dues cadires a les piscines municipals per a persones amb mobilitat reduïda.



Carrer Sant Miquel

La modificació permetrà afegir 75.000 euros a les obres de millora del carrer Sant Miquel, 15.000 dels quals serviran per il·luminar la façana del portal del Pont, per embellir la imatge del carrer, després de les obres», ha afegit Xandri. La biblioteca tindrà una subvenció de 9.000 euros per a llibres, de la Generalitat.