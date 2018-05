L'escola Setelsis presenta un llibre que recull els seus cinquanta anys

El centre educatiu solsoní Setelsis compleix el seu cinquantè aniversari aquest any 2018, i per celebrar l'efemèride ha organitzat un seguit d'activitats. Les principals, durant els mesos de maig i juny. Durant la Fira de Sant Isidre, es va inaugurar l'exposició dels cinquanta anys de l'escola, i divendres, 1 de juny, a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Sala Polivalent de Solsona, hi haurà la presentació oficial del llibre que ho commemora.

Alumnes i exalumnes, equips directius, personal, mares, pares i comunitat educativa en general han participat en la creació de la publicació. Segons la directora del centre, Eli Traveset, l'obra consta de diverses parts, una de les quals està formada per les opinions d'alumnes sobre «com s'imaginen l'escola del futur, concretament, d'aquí a cinquanta anys més». La frase d'un d'aquests textos, «una escola per ser lliure com un ocell», apareix com a lema al final de la publicació.



Primer, al centre

Abans de la presentació oficial per al públic en general, l'escola Setelsis n'acollirà una per a la comunitat educativa, que ja el podrà comprar. L'obra és «una miscel·lània de records i imatges de mestres, alumnes i famílies, amb històries de les diverses promocions», segons la directora Eli Traveset. A més, la publicació consta d'unes 130 pàgines i es posarà a la venda a les diverses llibreries de la ciutat de Solsona a un preu de 15 euros. La il·lustració i el disseny de l'obra han estat desenvolupats per l'exalumne Nicola Roca.

Per tirar endavant les diverses activitats de la celebració del cinquantè aniversari, al llarg del curs Setelsis s'ha organitzat en diferents comissions i una ha treballat específicament en l'edició del llibre. Així, altres s'han concentrat en l'exposició de la història del centre educatiu solsoní, inaugurada durant la Fira de Sant Isidre i oberta al públic fins al 16 de juny, i la festa de final de curs, que tindrà lloc precisament el mateix dia 16 de juny.

L'origen del centre es remunta al 1968, quan es van estrenar les Escuelas Nacionales a l'avinguda Cardenal Tarancón. També es va obrir una aula de pàrvuls als habitatges Josep Torregassa de Solsona. Deu anys després, ja s'hi havien fet dues ampliacions: l'edifici de consergeria al sector de ponent i el gimnàs i el parvulari al sector de llevant. El 1990 mares i pares van decidir canviar el nom per Setelsis. Un any després, al 91, hi va haver el primer grup d'alumnes de tres anys, i una dècada més tard es posava la primera pedra de la quarta ampliació, en dades recollides amb motiu de l'exposició.