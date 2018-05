El ple de Solsona aprova la moció de la CUP per fer un pla municipal de cultura

arxiu particular

Ple del mes de maig a l´ajuntament solsoní arxiu particular

El ple del mes de maig de l'Ajuntament de Solsona ha aprovat la moció del grup Alternativa per Solsona-CUP per un Pla de la Cultura a Solsona. L'objectiu és definir objectius a curt i llarg termini, i que el consistori actuï de coordinador i dinamitzador de la programació cultural, per tal que sigui més eficaç.

Segons l'alcalde, David Rodríguez, en el ple del darrer divendres, és positiu tenir una previsió de les activitats culturals. APS-CUP va desenvolupar un estudi sobre els actes de l'any 2016 a Solsona i va veure que el 59,3% van ser organitzats per les entitats, mentre que l'Ajuntament ho va fer en el 20% dels casos. A més, el grup va constatar que falta «diversitat i relacions entre la programació i els centres d'educació cultural, afavorir programacions per cicles, temàtiques amb certs valors, un directori de dones per àmbits culturals i una revisió de les quotes de gènere en els actes», va dir durant la presentació oficial.