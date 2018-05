La Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament de Solsona té dues línies de subvencions

La Borsa d'Habitatge de Lloguer de l'Ajuntament de Solsona anuncia la tramitació de diversos ajuts estatals i de la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer de l'habitatge. Fins al 29 de juny hi ha temps per cursar les sol·licituds per a dues línies diferents de subvenció. L'any passat un total de 302 famílies es van beneficiar de les subvencions tramitades per mitjà de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Solsona.

Els ciutadans interessats en la tramitació d'aquestes subvencions poden adreçar-se a la Borsa d'Habitatge de Lloguer de l'Ajuntament de Solsona, situada a la segona planta. Per recollir la documentació de sol·licitud no cal concertar cita, però sí per als tràmits posteriors. L'Ajuntament solsoní informa que a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà municipal es donen hores de dimarts a divendres de deu del matí a dos quarts de dues del migdia.