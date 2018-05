L'Associació de Turisme Rural de la comarca celebra el 25è aniversari

Enguany s'ha complert el vint-i-cinquè aniversari de la creació de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, que va començar amb menys de cinc cases i actualment té una trentena d'establiments turístics associats.

El Consell Comarcal va acollir ahir a la tarda la trobada per celebrar l'aniversari, amb una exposició de les més de dues dècades d'història de l'entitat i un berenar, «per tal que les associades i els associats es puguin trobar de manera informal i intercanviar opinions. Moltes vegades ens comuniquem amb missatges de correu electrònic per no haver de desplaçar-nos però quan ho fem, s'agraeix», explicava la presidenta de l'associació Pilar Bielsa.

Bielsa és una de les impulsores del turisme rural a la comarca. Als anys 90 va començar a rebre turistes a la casa El Paller de Can Viladomat, a Navès, i en fa 5 que regenta la Masia Rovira, a Pinell. Segons la seva opinió, associar-se és una manera d'unir esforços.



Dècades d'història

«Des de l'any 92, tanmateix, que hi ha hagut certa evolució en la manera com ens relacionem. Al principi, com que hi havia més demanda que oferta, ens passàvem els clients i col·laboràvem força entre uns i altres. Actualment, l'entitat és més aviat representativa, per poder participar a les juntes del Patronat de Turisme o a la federació TuralCat», continua Bielsa, «l'eina de representació davant les administracions».

A l'exposició d'ahir al Consell Comarcal, que també es podrà veure d'aquí unes setmanes a Pinós, hi havia informació sobre TuralCat, sobre el Patronat de Turisme de la comarca i també sobre diversos serveis dels quals l'associació disposa. Per exemple, un programa de gestió de bases de dades de la clientela, per ajudar a la gestió de les diverses cases de turisme rural.