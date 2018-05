Les obres de millora de la C-26 comencen per la rotonda del Pont de Solsona

Dimarts, dia 5 de juny, és previst que comencin les obres del Departament de Territori i Sostenibilitat per millorar la carretera C-26 en el seu pas pel nucli urbà de Solsona. La primera fase dels treballs s´iniciarà a la rotonda de l´avinguda del Pont en direcció a la carretera de Bassella, fins a l´altura del carrer de Sant Pere de Graudescales. Si el temps ho permet, aquesta part durarà entre quatre i cinc dies, tot i que en cas de pluja caldrà endarrerir l´asfaltatge.

L´obra no comportarà interrupcions de trànsit a la via principal, ja que es donarà pas alternatiu. Amb tot, sí que caldrà tallar l´accés a la carretera des de l´avinguda de la Verge de Montserrat. Una vegada enllestida la primera fase, l´actuació continuarà des de l´avinguda del Pont fins a la sortida del municipi.

La reivindicada millora d´aquesta travessera urbana consistirà en el reforç del ferm en un tram d´uns tres quilòmetres, fins a l´enllaç de la C-26 amb la C-55, a l´entorn de la rotonda dels polígons industrials dels Ametllers i Pronisa, aproximadament. Els treballs inclouen els fresatges i reposicions, recreixement del ferm, elements de drenatge i senyalització, abalisament i defensa.

Des de l´Ajuntament s´apel·la a la paciència als conductors. També s´aconsella que, sempre que sigui possible, per exemple per anar a treballar als polígons industrials, els vehicles es desviïn per la variant.