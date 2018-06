Una activitat extraescolar de cuina per a infants neix a Solsona el curs que ve

El curs vinent l'alumnat de primària de Solsona tindrà una novetat per escollir entre l'oferta d'activitats extraescolars. Porta per títol «Petits xefs» i l'organitza la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Solsona a través del Pla Educatiu d'Entorn per ensenyar a elaborar plats fàcils, divertits i saludables. Es durà a terme els dijous d'un quart de sis a dos quarts de set de la tarda a la cuina del casal cívic Xavier Jounou, i aquesta setmana se n'han obert les inscripcions a l'ajuntament.

L'activitat extraescolar s'adreça als nens i nenes de primer a sisè de primària. Començarà el 13 de setembre i finalitzarà el 20 de juny. La cooperativa Riuverd s'encarregarà de dinamitzar les sessions, en les quals es prepararan plats amb aliments de temporada i els nens i nenes aprendran quins aliments poden trobar a cada estació de l'any, així com receptes d'altres cultures. L'objectiu és oferir una proposta fins ara inexistent per al públic infantil a la ciutat, i potenciar els hàbits saludables.