Geganters de Solsona denuncia que es veu "assetjada" per l'ANC

L´Agrupació de Geganters denuncia la manca greu de justícia que pateix Catalunya en aquests moments. Precisament per aquesta situació, l´Agrupació de Geganters de Solsona va decidir que les gegantes portarien rams de flors grogues en solidaritat amb els presos polítics durant la festa del Corpus, i així es va comunicar a l´ANC-Solsona.

L'entitat denuncia que fa temps que es veu "assetjada per un grup de persones que volen que ens posicionem políticament i que utilitzem els gegants com altaveu públic per reivindicar unes certes idees. Cal recordar que, com a entitat, ja ens vam adherir a la Consulta per a la independència del 13 de desembre de l´any 2010 i que va ser idea de la nostra agrupació penjar l´estelada gegant a la plaça major en el moment del ball de l´àliga durant la Festa Major de l'any 2014".

Consideren que "ell procés que viu el nostre país es fonamenta en la llibertat d´expressió i en els principis més bàsics de la democràcia. La nostra entitat, en el seu sí, va decidir que les gegantes lluirien rams de flors grogues en suport als presos polítics, als exiliats i a les seves famílies, d´aquesta manera faríem palesa la nostra posició sense modificar la imatge i la simbologia dels gegants".

Però, segons l'entitat, "davant la nostra decisió democràtica, lliure i consensuada, ens trobem amb una entitat que ens vol imposar una forma d´actuar, una situació que tristament ens recorda el moment que està vivint el nostre país, Catalunya. No és això, ANC-Solsona, no és això".