El Museu de Solsona presenta un llibre sobre capellans erudits

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona va presentar ahir la publicació Capellans erudits. Eclesiàstics al capdavant de l'acció patrimonial, museística i de recerca historicoartística a Catalunya al segle XX, fruit de la col·laboració amb el Museu Episcopal de Vic, el Museu de Lleida: diocesà i comarcal, i el Museu d'Art de Girona.

La presentació va tenir una trentena d'assistents, que van poder introduir-se en la temàtica del llibre sorgit dels treballs presentats durant la IV Jornada de Museus i Patrimoni de l'Església a Catalunya. Va celebrar-se al museu solsoní el novembre del 2016, també en una iniciativa conjunta entre els quatre museus catalans, per tal de reivindicar el paper dels museus diocesans com a promotors de la salvaguarda del patrimoni de l'Església.

Sota la coordinació tècnica d'Alberto Velasco i Marc Sureda, el llibre recull una sèrie d'articles a l'entorn de diferents personatges que, en els seus corresponents àmbits geogràfics, van treballar a favor del patrimoni des dels museus, els arxius i la recerca. Personatges com ara Mn. Serra Vilaró, Joan Fusté, Manuel Trens, Eduard Junyent, Pere Batlle Huguet, Mn. Ramon O'Callaghan, Mn. Pere Pujol o bé el doctor Jaume Marquès, que van ser pioners en un món on la recerca humanística no estava encara professionalitzada i en el qual els béns patrimonials corrien perill o eren poc considerats des d'altres instàncies eclesials i civils.

Segons informació extreta de la presentació de la publicació, «gràcies a ells, avui són vives institucions clau per al patrimoni català, alhora que molts dels seus treballs es troben a la base de la recerca actual». Així doncs, la publicació té per objectiu el seu homenatge.



Doctor Llorens

Durant l'acte hi va haver la xerrada «El Museu Diocesà de Solsona durant la dictadura franquista: la tasca del Dr. Antoni Llorens», a càrrec de Maria Garganté i Carles Freixes, amb la qual van participar en l'edició de les V Jornades de Museus i Patrimoni de l'Església a Catalunya celebrades a Tarragona el novembre del 2017.

Freixes, membre de la comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona, va explicar com «el doctor Llorens va col·laborar en la conservació d'obres que ara es troben al museu diocesà solsoní, com ara les pintures murals de Sant Quirze de Pedret. Garganté, doctora en Geografia i Història de l'Art, va afegir que no hi ha gaires museus amb un conjunt de pintures d'aquestes característiques i tan ben conservat.