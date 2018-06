? L'aprofitament de l'energia hidràulica del riu aigua d'Ora per moure molins, ser-radores i ferreries a la Vall d'Ora és antiquíssim. Diversos veïns assenyalen que «aquí, abans tot anava amb aigua». A la zona hi va haver fins a vuit molins funcionant, dels quals se'n conserven i se'n poden visitar dos, la qual cosa «és important per mantenir la història familiar i de la comarca», explica Celestí Comaposada