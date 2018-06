Comprar al comerç de proximitat de Solsona al mes de juny té premi

Solsona és un dels 37 municipis de Catalunya on es premiarà la ciutadania que compri durant aquest mes al comerç de proximitat. Per vuitè any consecutiu, la capital del Solsonès s´adhereix a la campanya 'Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir'. A Solsona, però, la iniciativa té la participació d´establiments tant de dins del nucli antic com de fora, concretament, uns 85 del primer grup i més de setanta del segon.

Se sortejaran onze premis per a la clientela dels establiments solsonins. El funcionament per participar-hi és el mateix de cada any: el consumidor rebrà una butlleta per cada compra que realitzi als comerços adherits i l´haurà de dipositar a l´urna que trobarà al mateix comerç. El 9 de juliol, a través d´un programa especial en directe a Solsona FM amb la col·laboració de voluntaris d´Amisol, es realitzarà el sorteig de nou premis per gaudir a les poblacions adherides i dos lots de productes. També se sortejarà un premi entre els comerciants que hi hagin pres part.

Entre els 37 municipis on es desplega la campanya, es repartiran 1.406 experiències arreu del país –àpats, nits d´hotel, visites guiades, espectacles i lots de productes– valorades en 117.800 euros. El premi que s´ofereix des de Solsona als guanyadors de fora està valorat en 100 euros i inclou una visita guiada, un dinar per a dues persones, un xec regal per comprar als comerços de la UBIC i un lot de productes de proximitat. El 10 de novembre serà el dia que es convidarà als guanyadors dels altres municipis a conèixer la ciutat.

La iniciativa 'Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir' té el doble objectiu de dinamitzar el petit comerç i promoure el coneixement del patrimoni local i del territori. És impulsada per la Xarxa de Barris Antics amb Projectes i organitzada a Solsona per la regidoria de Promoció Econòmica i l´Agència de Desenvolupament Local amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la UBIC i Solsona FM.

Aquest dilluns el dinamitzador comercial de l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona Manel Martínez va ser un dels encarregats de presentar la campanya en un acte que va tenir lloc a la Diputació de Lleida, juntament amb el diputat provincial Enric Mir, el regidor de Lleida Félix Larrosa i la regidora de Balaguer Ester Guarné. Solsona és una de les set poblacions de la demarcació on es duu a terme enguany i una de les poques que s´hi han adherit des del primer any, el 2011.