La Llosa sobreïx tot i que se n'han obert les comportes

L'embassament de la Llosa del Cavall, del nord del Solsonès, sobreeixia aigua durant el dia d'ahir, tot i que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hi desenvolupa tasques de desembassament des de la setmana passada. Durant aquest cap de setmana i ahir, dilluns, el pantà ha sobrepassat la seva capacitat oficial i el límit d'emmagatzematge, que són de 80 hectòmetres cúbics. Així, el pantà presentava un percentatge de volum del 100,469 % a les nou del vespre i un volum embassat de 80,375 hm?3;.

Des d'ahir al matí, les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua han anat variant aproximadament cada dues hores entre 80,34 hm?3; i 80,37 hm?3;. L'ACA, a través de les seves xarxes socials, ha descrit les imatges del pantà sobreeixint com «impressionants». Pel que fa a la conca del riu Cardener, les tasques de desembassament tant de la Llosa del Cavall com de Sant Ponç van començar a mitjan setmana passada. A partir de dimecres es va incrementar la sortida d'aigua fins als 10 metres cúbics per segon. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) va avisar els pobles de la llera del Cardener.

Ahir al vespre, el pantà de Sant Ponç, situat al terme de Clariana de Cardener, presentava un percentatge de volum del 86 %, amb 20,979 hm?3; d'aigua, mentre la seva capacitat màxima és de 24,38 hm?3;. I, pel que fa a la conca del Llobregat, les dades de l'embassament de la Baells (Berguedà) es situaven, també ahir al vespre, gairebé al límit de la seva capacitat: 106.681 hm?3;, el 97.488 %.