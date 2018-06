Un grup de professors denuncia el tribunal que els va fer les oposicions

Una trentena de professors catalans, entre els quals una docent solsonina, han interposat un recurs d´alçada al director de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, per anul·lar les oposicions que van portar a terme al Tribunal 1 en l´especialitat d´Educació Física el 14 d´abril del 2018.

El grup demana que es repeteixin les proves efectuades a l´institut Jaume Balmes de Barcelona, ja que hi ha fets i actituds relatives al tribunal que han trobat «irregulars». També declara haver-se sentit «menyspreat per l´Administració».

«En cap moment ens van ensenyar la rúbrica ni les graelles d´avaluació en les justificacions de les reclamacions. No es van publicar els criteris de correcció», notifiquen els docents, molts dels quals experts en el tema que tractava la prova. La professora de Solsona, que no ha volgut revelar el seu nom, ha dit que treballa el tema del que tractaven les oposicions des de fa anys amb alumnes, i se´n considera experta, per la qual cosa no entén el seu suspens. A més, ha dit que el tribunal «no ens va saber justificar les notes i no ens va atendre bé».

Segons continua el grup de professors, la presidenta els va dir que cap de les reclamacions prosperaria i que no es modificarien les puntuacions, i com a motius va exposar que s´havien aplicat cor-rectament els criteris.

Tot i així, segons expliquen els opositors, finalment «el tribunal va aprovar més aspirants per la via d´acceptar la reclamació que els que havien aprovat en el moment inicial, i va evidenciar manca de rigor i errors de valoració dels criteris d´avaluació».

També han afegit en un comunicat la seva sensació que el tribunal «tenia l'ordre d'aprovar dues persones, justament el 5% dels que ens presentàvem, i s'oferia aquest percentatge de places».