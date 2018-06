Geganters i ANC de Solsona publiquen un comunicat conjunt per tancar ferides Arxiu Particular

L´Agrupació de Geganters de Solsona i ANC Solsona han publicat a les seves xarxes socials un comunicat conjunt. Després de la reunió de dilluns al vespre, les dues entitats han dit que el debat generat "va donar peu a malinterpretacions i comentaris que en cap cas no s´haurien d´haver produït".

Públicament, la polèmica de si els gegants havien de lluïr o no llaços grocs va començar amb una carta oberta de l'ANC Solsona lamentant que els gegants no portéssin el llaç groc per Corpus, i afegint que ja fa anys que demanen un gest per part dels gegants. L'agrupació gegantera va respondre amb un comunicat que deia que feia temps que es sentien assetjats per membres de l'ANC, als qui acusava d'intentar "voler imposar una forma d'actuar".

Després de la tempesta, les dues associacions han volgut fer palesa la "bona relació i comunicació, i la bona predisposició per continuar treballant plegats en el futur". Les entitats també han volgut expressar que l´acord en el fons de la qüestió "és unànime, creiem fermament en la defensa dels drets humans i en la solidaritat amb els presos i exiliats polítics i les seves famílies".