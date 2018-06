Solsona s'adhereix al programa Apropa Cultura

A partir d´aquesta temporada, Solsona afavorirà l´assistència de col·lectius de persones vulnerables a l´oferta d´arts escèniques i música que organitzi al Teatre Comarcal i la Sala Polivalent. L´Ajuntament ha signat un conveni d´adhesió al programa Apropa Cultura, que promou la inclusió social en l´àmbit cultural a Catalunya. Als actes de pagament del Teatre Comarcal es reservarà un mínim del 2 per cent de l´aforament a un preu no superior als 3 euros a persones que pertanyin a col·lectius en risc d´exclusió social o amb discapacitat.

Amisol, Sol del Solsonès o l´Associació de Familiars de Malalts d´Alzheimer són alguns dels col·lectius que se´n beneficiaran. Precisament aquest migdia el consistori ha convocat les entitats socials locals que reuneixen el perfil per explicar-los el funcionament del projecte. Així mateix, aquests usuaris podran accedir als avantatges dels més de 90 teatres, auditoris, festivals, espais singulars i museus d´arreu de Catalunya que formen part d´aquesta xarxa.

Paral·lelament, s´organitzaran activitats participatives i adaptades a les necessitats de cada grup. Precisament, avui al Teatre Comarcal s´ha celebrat Un matí d´orquestra a les terres de Lleida, una iniciativa d´Apropa Cultura i l´Oquestra Julià Carbonell. Consisteix en tres tallers anuals de música, un per trimestre, liderats per un musicoterapeuta i audicions musicals. En aquesta ocasió hi han participat Amisol, gent gran amb dependència de la residència d´avis i l´Associació de Familiars de Malalts d´Alzheimer.

La signatura del conveni amb el Consorci de l´Auditori i l´Orquestra, responsable d´aquest programa socioeducatiu, suposa una aportació econòmica anual de 400 euros per part de l´Ajuntament. Per a la regidora de Cultura, Sara Alarcón, "la normalització i democratització de l´accés a la cultura requereix el compromís de les institucions i entitats amb programes transversals com aquest". Per això, considera que la incorporació de la ciutat a Apropa Cultura "és una de les iniciatives més inclusives i integradores que s´hauran pogut dur a terme a Solsona dels darrers anys, que tenen per objectiu eliminar barreres socials i econòmiques per accedir a l´oferta cultural".

A Solsona el programa és coordinat per les regidories de Cultura i Acció Social. Si bé s´aplicarà en tots els espectacles organitzats al Teatre Comarcal i la Sala Polivalent per l´Ajuntament, també es demanarà a les entitats que hi organitzin actes que reservin el 2 per cent de localitats amb les mateixes condicions.

Apropa Cultura va néixer el 2006 per fer més socials els equipaments culturals del país. Té el suport econòmic i de difusió de la Generalitat de Catalunya, l´Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l´Obra Social La Caixa i la Fundació MRW. A més, per garantir la sostenibilitat del projecte, els equipaments adherits hi participen amb una quota de manteniment anual.