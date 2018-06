La 12a Marató de Donació de Sang s'enfoca en els nous donants

L´experiència de la donació serà l´eix de la Marató de donació de sang del Solsonès, la dotzena edició de la qual es durà a terme el divendres 15 de juny, de deu del matí a deu de la nit, a la Sala Polivalent de Solsona. La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), té la participació de l´Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i l´Associació de Donants de Sang del Solsonès i, un any més, espera aglutinar el màxim suport d´entitats, empreses i particulars del municipi i captar nous donants.

Aquest matí n´han presentat la jornada l´alcalde, David Rodríguez; la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón; la tècnica de Promoció del Banc de Sang i Teixits, Marta Hernández, i el president de l´Associació de Donants de Sang del Solsonès, Miquel Arnau.

Per a l´alcalde, "la Marató ens ajuda a situar Solsona i el Solsonès en el mapa de la solidaritat, i hem de continuar sent capdavanters en aquest camp". L´organització confia superar les prop de 300 donacions assolides en l´edició de l´any passat, tot i que l´objectiu principal de les maratons és captar nous donants, al marge de les xifres.

La jornada de Solsona té lloc en "unes dates molt especials, just abans de l´estiu, que és quan es necessita més augmentar les reserves de sang", ha destacat Marta Hernández. I és que a l´estiu les donacions disminueixen en un 30 per cent. Així mateix, Sara Alarcón ha posat de relleu el fet que es mantingui la cita en un divendres, que "és el dia de la comarca, amb motiu del mercat, i facilita que la població d´arreu del Solsonès pugui acudir a donar sang a Solsona".

Com és habitual en aquestes convocatòries anuals, durant tot el dia a la Sala Polivalent es realitzaran diferents activitats organitzades per entitats per donar suport a la Marató i convertir-la amb una jornada festiva. "És una diada activa amb la participació del teixit associatiu de la comarca", ha expressat la presidenta del Consell. A més, tot i que ja hi ha un programa de les propostes que es duran a terme, l´alcalde ha recordat que totes les entitats que encara no s´hi hagin afegit tenen temps de fer-ho.

Rodríguez ha tingut un record per qui va ser el promotor del Banc de Sang i Teixits a la Catalunya Central, Khaled Khatib, que va morir sobtadament el gener passat, i ha animat les entitats i els donants a "empeltar-se de la seva passió". En aquest sentit, la Marató "és un acte de dotze hores de durada per al qual no hi ha excuses que valguin per no donar sang", ha dit la tècnica de Promoció del Banc de Sang. L´organització fa una crida a la col·laboració fins i tot d´aquelles persones que no poden donar sang: es pot contribuir a difondre la jornada a través de Whatsapp, a les xarxes socials amb l´etiqueta #MSangSolsonès i del boca-orella.