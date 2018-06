El Casal Popular la Fura organitza un concert amb Carles Belda

Aquest dissabte 9 de juny el Casal Popular La Fura torna a portar a Solsona l'acordionista vallesà Carles Belda. L'actuació serà a les vuit del vespre a la Sala Gòtica del Consell Comarcal. Belda presentarà els seus dos nous discos 'Manxa enrere i manxa endavant'.

El músic descriu el seu espectacle com "una horeta curta de recital de diatònic amb peces de la casa. Una mirada enrere per mostrar les peces que em fan el pes i una mirada endavant per servir dotzena i mitja de peces noves, basades en la toponímia dels Països Catalans".

L'artista, a més, anomena la seva tria de productes com "de centímetre 0". L'entrada tindrà un cost de 6 euros i es podrà comprar a l'Oficina de Turisme de Solsona o a taquilla mitja hora abans de l'actuació.