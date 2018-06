«Hem d'enamorar el talent per seguir amb una alta ocupació»

El Solsonès vol «enamorar el talent qualificat» per tal que les empreses no hagin de marxar i així es pugui mantenir un nivell alt d'ocupació. Glòria Domínguez, directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), ho ha explicat a Regió7, després de destacar que a Solsona i Cardona «ens hem situat al nivell més baix de persones desocupades registrades des del novembre del 2008».

Segons la directora de l'Agència, tot i que hi havia hagut nivells més baixos abans de la crisi, és una molt bona notícia que a Solsona hi hagi 444 desocupats, i al 2012 n'hi hagués 666. Domínguez ha afegit que el tancament de Tradema, ara fa 5 anys i mig, va ser un cop fort per a un territori que s'ha anat sobreposant.

«Les empreses creixen. El Servei Connectem és un exemple per a les persones que busquen feina, i en els propers anys volem servir encara més les empreses que busquen professionals. El talent és la necessitat que tenen per seguir creixent, per tal que no hagin de buscar altres localitzacions», assegura la directora de l'Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, que enumera la selecció de personal per competències, la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la conciliació, la gestió del temps i el dinamisme com a punts que augmenten la competitivitat empresarial, a més del sou. «Dibuixen un ecosistema atractiu on treballar, i enamoren el talent per tal que vingui», afegeix.

De moment, hi ha un grup de Linkedin que posa en xarxa professionals qualificats del Solsonès i Cardona, impulsat per Solsona Co, el pla director de promoció econòmica de Solsona (2012-2022). També s'està treballant en la creació d'un grup de coworking amb professionals del territori. «Facilitar coworking, les relacions de col·laboració entre treballadors individuals amb perfils qualificats també és una de les vies per desenvolupar», conclou Domínguez, que la setmana passada va presentar l'exposició Made In SolCar a Cardona, empreses i llocs de treball del territori.