Les dues potabilitzadores del Solsonès estaran connectades

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès rebrà uns 645.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua com a subvenció per connectar la captació del Cardener i les estacions de tractament d'aigua potable de Llera i Torregassa. «Ara la climatologia ens despista, però hi ha hagut estius en què hem patit per falta de subministrament. Aquesta obra ens ajudarà perquè interconnectarà les dues potabilitzadores i disposarem d'aigua complementària si la necessitem, si tenim problemes d'abastament», explica el director tècnic de l'ens, Alexandre Freixes.

El pressupost total previst per a l'obra és de 806.110,84 euros, dels quals l'ACA en subvenciona 644.888,67 euros. «És una obra de gran envergadura, farem una línia entre els dos punts i l'aigua s'hi mourà per bombeig, no per gravetat», continua Freixes, que afegeix que, després de saber la resolució de la subvenció, el projecte s'aprovarà la setmana vinent i llavors entrarà en exposició pública. Al final del 2018 o al principi del 2019 és previst que comencin els treballs.

Dins de les actuacions projectades, la Mancomunitat preveu una nova bomba al pou del riu Cardener, un tram de canonada en gravetat que començarà al dipòsit de Llera, una estació elevadora i un tram de canonada d'impulsió, fins a Torregassa.